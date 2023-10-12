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«Гундяєв обернувся до Бога задом». Стала відома історія скандальної картини

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
«Гундяєв обернувся до Бога задом». Стала відома історія скандальної картини
Гундяєв назвав свій портрет «найкращим з будь-коли написаних»
фото: babailov

Митрополит Православної церкви України єпископ Євстратій (Зоря) розповів історію картини, яка спливла у ЗМІ після вчорашнього синоду РПЦ – вона демонструє, «на що остаточно перетворилася Моспатріархія».

Єпископ Євстратій пікреслив, що Бог, християнство, віра, спадок Церкви і все, що символізує образ Трійці – це лише фон для російського патріарха. На думку Зорі, ніхто навіть не задумувався над тим, наскільки символічною вийшла картина – «Гундяєв відвернувся від Трійці». 

Портрет Гундяєва
Портрет Гундяєва

«Виявляється, що СІЄ – подарунок від «Російської Православної Церкви Закордоном» (МП), намальований портрєтопісцем Бабаіловим. Вручений подарунок був особисто митрополитом РПЦЗ МП Іларіоном (нині покійним) у 2012 р. З великою помпою, у кафедральному соборі Христа Спасителя в Москві», – розповів єпископ Євстратій.

Він додав, що Бабаілов з гордістю написав про це на власному сайті, а також додав цитату Гундяєва: «Найкращий мій портрет з будь-коли написаних». Єпископ Євстратій констатував, що картину бачили й інші ієрархи, які вважали за можливе її схвалювати і навіть цим пишатися.

«Гундяєв обернувся до Бога задом». Стала відома історія скандальної картини фото 1

«Це ідолопоклонницьке зображання, де Гундяєв «закриває Трійцю», обернувшись до Бога задом, зробивши Його ФОНОМ для себе – діагноз всій системі Моспатріархії. І духовний діагноз всім, хто надалі вважає цього ідолопоклонника-егоіста – своїм «патріархом та пастирем», – зазначив єпископ Євстратій.

Нагадаємо, глава Російської православної церкви патріарх Кирил закликав росіян йти на війну проти України. За його словами, сьогодні перед Росією стоїть завдання вийти переможницею з тієї боротьби, яку проти неї розв’язали «сили зла».

Теги: РПЦ Трійця картина

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