Нічна атака на Кіровоградщину: влада повідомила про влучання

Одну людину через травму унаслідок обстрілу доставлено в лікарню

Унаслідок нічної атаки ворога ракетами та дронами на Кіровоградщину є влучання, пораена одна людина. Про це повідомив глава Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Всю ніч ворог тероризував Кіровоградщину ракетами і дронами. Працювало ППО. Є збиття, на жаль є й влучання. Одну людину доставлено в лікарню. Руйнувань цивільної інфраструктури немає. Дякуємо нашим славним Збройним Силам України за те, що ми живі! Разом ми сильні! Україна переможе!», – зазначив він.

Нагадаємо, за даними Повітряних сил, загалом ППО знищила дві ракети та 11 «шахедів». Також повідомлялося, що минулої ночі Росія атакувала Україну «шахедами», вибухи пролунали у Хмельницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській та Полтавській областях.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як повідомлялося у ніч на 16 жовтня близько в Україні оголошувалася масштабна повітряна тривога через ракетну небезпеку та атаку «Шахедів». Під загрозою ракетного удару перебували Чернігівська, Сумська, Полтавська, Черкаська Кіровоградська, Дніпропетровська області.

Нагадаємо, у ніч на 16 жовтня російські загарбники атакували Хмельниччину «шахедами». Також РФ атакувала Полтавщину ракетами і «шахедами», є постраждалі.