Головна Думки вголос Павло Клімкін
search button user button menu button
Павло Клімкін Дипломат

Путін пропонує Заходу нову угоду

glavcom.ua
Російський диктатор відчуває момент, коли виникають нові виклики
фото з відкритих джерел

«Не чіпайте мене, я не буду чіпати вас, домовляйтеся зі мною про стратегічні озброєння і ніякого НАТО для України, а перспективу членства в ЄС можете декларувати – все одне у вас нічого не вийде»

Під час Валдайського форуму Путін повторив багато своїх стандарних тез, до яких всі вже звикли. Але було декілька нових, свідомо срежисованих моментів.

По-перше, підняття ставок в сфері стратегічних озброєнь. Розмови про випробування ракети з ядерним двигуном, про постановку на озброєння нової ракети Сармат, а головне – спеціально підготовлені питання про межі використання російської ядерної зброї і її можливих випробувань, чого вже давно не відбувалося. Ідея зрозуміла – показати, що в гонці стратегічних озброєнь РФ не програє. Більше того, це питання, з якого Заходу з нею потрібно домовлятися, інакше прийдеться домовлятися потім ще й паралельно з Китаєм.

По-друге, шість вигаданих принципів майбутнього світового порядку, що підозріло нагадують деякі китайські пропозиції. Що очевидно є підготовкою до китайського візиту Путіна і спроби знайти кращу «спільну мову» з Китаєм. Потім Путін прямим текстом каже, що всі «дотичні – кого це стосується» мають домовлятися. Тобто він за договорняк. який без нього неможливий про що і так всім відомо.

І по-третє, він знову закинув ідею, що РФ проти членства України в НАТО, але начебто не проти ЄС, який він називає Європейським економічним товариством – не просто так. Я завжди намагався пояснити нашим друзям, що для Путіна червоною лінію є будь-який рух України на Захід, адже це фундаментально суперечить ідеології його режиму. Він зробить все можливе, щоб зруйнувати і цей рух і саму Україну.

2013 рік ми всі прекрасно пам'ятаємо. Путін пропонує Заходу нову угоду – не чіпайте мене, я не буду чіпати вас, домовляйтеся зі мною про стратегічні озброєння і ніякого НАТО для України, а перспективу членства в ЄС можете декларувати – все одне у вас нічого не вийде. Ну так, якщо зовсім спрощено. І не факт, що ніхто на Заході не поведеться почати дискусію. Наша задача – і це серйозно – показати, що це веде в нікуди і сірі безпекові зони вибухнуть. Раніше, ніж пізніше. Путін говорит, що ця війна не про території – Захід звісно знаходиться по іншу сторону, але його частина також, хоча із зовсім іншої перспективи, не вважає, що території є головним питанням. Хоча звісно ми не почуємо про це в публічних заявах.

Путін відчуває момент, коли виникають нові виклики, пов'язані із допомогою і західною солідарністю. Не допустити, щоб він цей момент використав - одна з наших головних задач.

Читайте також: Карабах: розрахунки та прорахунки Путіна, а також висновки для України
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія путін війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни вдарили по кафе-магазину у селі Гроза Куп’янського району. Під час удару в кафе відбувався поминальний обід
Кремль цинічно прокоментував удар РФ по селу на Харківщині
Вчора, 17:16
«Вагнерівці» передислокувалися в Україну: розвідка Британії назвала причину
«Вагнерівці» передислокувалися в Україну: розвідка Британії назвала причину
29 вересня, 10:08
Польща посилює патрулювання на кордоні з Литвою
Польща посилює патрулювання на кордоні з Литвою
27 вересня, 21:22
Кліщіївка повернулася під контроль Сил оборони
Звільнення Кліщіївки: розвідка показала кадри боїв
23 вересня, 18:33
FPV-дрон поцілив у ворожий танк
Спецпризначенці наслали «кару небесну» на ворожу техніку (відео)
16 вересня, 12:22
Багато росіян йде воювати заради грошей
Мобілізаю в РФ притримали до «виборів» Путіна
16 вересня, 09:00
У Херсоні відбулася Рада оборони області
Херсонщина готує «сюрпризи» окупантам: ухвалено важливі рішення
15 вересня, 06:28
У середньому за цей рік окупанти запускали по Україні 5,5 «Шахедів» на день
Як пенсія пів мільйона росіян: ЗСУ назвали вартість «Шахедів», які РФ запустила по Україні
13 вересня, 13:07
Орбан анонсував відмову Угорщини від палива з РФ
Орбан анонсував відмову Угорщини від російського палива
11 вересня, 00:56

Павло Клімкін

Путін пропонує Заходу нову угоду
Путін пропонує Заходу нову угоду
Республіканці налаштовані зменшити підтримку України. Чому?
Республіканці налаштовані зменшити підтримку України. Чому?
Відносини України та Польщі все більше перетворюються на «американські гірки»
Відносини України та Польщі все більше перетворюються на «американські гірки»
Саміт G20. Світ перезавантажується
Саміт G20. Світ перезавантажується
«Шахед» в Румунії. Чому така слабка реакція?
«Шахед» в Румунії. Чому така слабка реакція?
На Путіна має вплив лише одна людина
На Путіна має вплив лише одна людина

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
174K
«Великий російський наступ». Що готує генерал Герасимов?
69K
Ексвикладачка столичного університету Більченко відкрито підтримала вбивства українців (фото)
48K
Про тригодинний виступ Путіна. Коротко
20K
Скільки поляків готові зупинити підтримку українців: результати соцопитування
17K
Повістку кинули до поштової скриньки: ТЦК роз’яснив, чи потрібно йти у військкомат
15K
Арестович збурив мережу реакцією на теракт у селі Гроза

Новини

Наступ ЗСУ: Генштаб оприлюднив результати боїв
Сьогодні, 07:01
Атака на українські міста та робота російської ППО: головне за ніч
Сьогодні, 06:56
Московські аеропорти зупинили роботу
Сьогодні, 05:51
Утікачка Оксана Байрак перейменувала себе у Росії на Фросю
Сьогодні, 05:30
Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 7 жовтня
Сьогодні, 04:45
В Одесі пролунали вибухи
Сьогодні, 02:14

Прес-релізи

Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
4 жовтня, 13:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту