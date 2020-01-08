З'явилися перші фото з місця аварії літака МАУ в Ірані



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З'явилися перші фото з місця аварії літака МАУ в Ірані Фото: Adella Beaini / Twitter

Представники аеропорту Тегерана офіційно підтвердили крах українського літака

Червоний хрест опублікував перші фотографії з місця аварії українського лайнера в Ірані.

Як передає видання BNO News, немає ніяких ознак того, що в авіакатастрофі є ті, що вижили.

Представники аеропорту Тегерана офіційно підтвердили крах українського літака. За новою інформацією, на борту знаходилося 167 пасажирів.

First photos emerge from site of plane crash near Tehran; there are no indications of survivors - Tasmin pic.twitter.com/LOuyhza0Yj — BNO News (@BNONews) 8 січня 2020 р.

Another pic from site of #Ukrainian Boeing 737 plane crash in #Iran. Search and rescue teams are on scene. pic.twitter.com/Vw7i5urZzH — Adella Beaini (@adellabeaini) 8 січня 2020 р.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що український Boeing 737 зі 180 пасажирами на борту зазнав аварії через «технічні проблеми» у аеропорту імені Імама Хомейні в Тегерані.

За наявними даними, повітряне судно впало після зльоту.

За даними агентства TASNIM, причиною аварії можуть бути технічні неполадки.

Агентство Reuters також повідомляє, що падіння могло статися через «технічні проблеми після зльоту з іранського аеропорту Імама Хомейні».

Але існує й інша версія. За інформацією йорданського видання Al-hadath, літак міг бути випадково збитий іранською ракетою.

Однак підтвердження цієї інформації не наводиться.

На відео, які публікують користувачі соцмереж видно, як точка, яка горить, стрімко падає на землю.

Нагадаємо, Федеральна авіаційна адміністрація США (FAA) заборонила цивільним американським літакам здійснювати польоти в повітряному просторі над Іраком, Іраном, водами Перської та Оманської заток.

Обмеження пов'язані з ракетними ударами по військових базах США в Іраку.