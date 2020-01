З'явилися перші фото з місця аварії літака МАУ в Ірані

Представники аеропорту Тегерана офіційно підтвердили крах українського літака

Червоний хрест опублікував перші фотографії з місця аварії українського лайнера в Ірані.

Як передає видання BNO News, немає ніяких ознак того, що в авіакатастрофі є ті, що вижили.

Представники аеропорту Тегерана офіційно підтвердили крах українського літака. За новою інформацією, на борту знаходилося 167 пасажирів.

First photos emerge from site of plane crash near Tehran; there are no indications of survivors - Tasmin pic.twitter.com/LOuyhza0Yj