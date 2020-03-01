З'явилося відео удару Туреччини по позиціях сирійських військових



Розсилка ВІДПРАВИТИ

З'явилося відео удару Туреччини по позиціях сирійських військових

Удари були нанесені артилерією і безпілотниками у відповідь на атаку ВПС Сирії на позиції турецьких військових в Ідлібі 27 лютого, під час якої загинули 33 солдата

Турецька армія в результаті масованого удару по позиціях сирійських військових в Ідлібі знищила комплекси «Бук» і «Панцир», 23 танка, стільки ж польових і самохідних гармат, а також п'ять вертольотів.

Відео опубліковано у Twitter.

Удари були нанесені артилерією і безпілотниками у відповідь на атаку ВПС Сирії на позиції турецьких військових в Ідлібі 27 лютого, під час якої загинули 33 солдата і ще 32 отримали поранення.

На відео, зняте камерами безпілотників, відображене знищення колон бронетехніки супротивників турецьких військових.

Крім того, видно, що удари також завдали по розташуванню штабів і складів з боєприпасами.

Asil milletimiz emin olsun ki; İdlib’de barış ve huzur için toprağa düşen Aziz şehitlerimizin hesabını sormaya devam edeceğiz!#MSB #TSK pic.twitter.com/hutEL7g0Ey — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 29, 2020

Раніше 28 лютого стало відомо про те, що сирійські війська завдали авіаудару в Ідлібі, унаслідок якого загинули турецькі військові. За останніми даними, в результаті атаки загинули 33 турецькі військовослужбовці. Про це повідомляла журналістам влада провінції Хатай, що межує із Сирією.

На тлі повідомлень про втрати турецької армії президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів екстрену нараду з питань безпеки. Туреччина скликала екстрене засідання НАТО у відповідь на загибель турецьких військових в Ідлібі.

Крім того, Туреччина як реакцію на загострення ситуації в Ідлібі розглядає можливість перекриття проток Босфор і Дарданелли для проходу військових кораблів, а також може відкласти розгортання російських систем С-400. За останній місяць Туреччина перекинула в Ідліб близько 5000 військових та броньовану техніку, зокрема й танки.

Турецькі війська у відповідь завдали наземних і повітряних ударів по більш як 200 об’єктах сирійського режиму, а також ліквідували щонайменше 309 військових армії Асада.

На опублікованому аерофотознімку, знятому безпілотником у п’ятницю, зафіксовано момент, коли турецькі війська уражають цілі режиму Асада.

Як раніше повідомили в Туреччині, Росія знала про місцеперебування турецьких військ, але їх все одно атакувала: обстрілювали навіть швидкі.

Нагадаємо, відповідальність за конфлікт в Ідлібі поклали на Москву.

Читайте також: