Відповідальність за конфлікт в Ідлібі поклали на Москву



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Після загибелі кількох десятків турецьких солдатів відносини Росії і Туреччині не будуть колишніми – Чанкая

Росія несе відповідальність за конфлікт в сирійському Ідлібі. Відповідну думку висловив директор програми європейських досліджень в турецькому аналітичному центрі SETA Енес Чанкая.

За його словами, громадськість вважає Москву причетною до подій, бо бойові дії між Сирією і Туреччиною не могли статися без схвалення Москви. Експерт додав, що після загибелі кількох десятків турецьких солдатів відносини Росії і Туреччині не будуть колишніми.

Виходом зі сформованої ситуації було би відведення урядових військ Сирії за лінії, прописані в сочинських угодах, переконаний Чанкая.

Нагадаємо, Туреччина як реакцію на загострення ситуації в Ідлібі розглядає можливість перекриття проток Босфор і Дарданелли для проходу військових кораблів, а також може відкласти розгортання російських систем С-400. За останній місяць Туреччина перекинула в Ідліб близько 5000 військових та броньовану техніку, зокрема й танки.

Турецькі війська у відповідь завдали наземних і повітряних ударів по більш як 200 об’єктах сирійського режиму, а також ліквідували щонайменше 309 військових армії Асада.

На опублікованому аерофотознімку, знятому безпілотником у п’ятницю, зафіксовано момент, коли турецькі війська уражають цілі режиму Асада.

Як раніше повідомили в Туреччині, Росія знала про місцеперебування турецьких військ, але їх все одно атакувала: обстрілювали навіть швидкі.

Як повідомлялося, Туреччина відкрила свої європейські кордони, дозволивши біженцям безперешкодно в’їжджати в країни Євросоюзу.

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