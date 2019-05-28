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    Як Зеленський з'їздив на лінію фронту

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    <p>Президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ на Луганщині</p> - Як Зеленський з'їздив на лінію фронту

    Президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ на Луганщині

    Фото: president.gov.ua

    Президент поспілкувався з бійцями щодо побутових умов, якості харчування, забезпечення технікою, житлом і соціальним пакетом, укомплектування підрозділів

    У мережі з’явилося відео, як президент України Володимир Зеленський здійснив першу робочу поїздку на Луганщину, де оглянув позиції військових у Станиці Луганській і Щасті.

    Зеленський поспілкувався з бійцями щодо побутових умов, якості харчування, забезпечення технікою, житлом і соціальним пакетом, укомплектування підрозділів.

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    «У Станиці Луганській президент побував на передовій, зокрема в посту спостереження та бліндажах. Найближча позиція супротивника - за 400 метрів», - йдеться у повідомленні прес-служби Адміністрації президента.

    Зеленський відзначив необхідність покращення забезпечення побутових умов військових.

    «Умови для військових, які захищають Україну, повинні бути нормальними», - сказав він.

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    Як Зеленський з'їздив на лінію фронту
    Як Зеленський з'їздив на лінію фронту
    Як Зеленський з'їздив на лінію фронту
    Як Зеленський з'їздив на лінію фронту
    Як Зеленський з'їздив на лінію фронту
    Як Зеленський з'їздив на лінію фронту
    Як Зеленський з'їздив на лінію фронту
    Як Зеленський з'їздив на лінію фронту
    Як Зеленський з'їздив на лінію фронту
    Фото: president.gov.ua

    Крім того, президент заслухав доповідь командувача операції Об’єднаних сил генерал-лейтенанта Олександра Сирського про ситуацію в районі проведення ООС. У нараді взяв участь начальник Генерального штабу – Головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак.

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