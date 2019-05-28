Як Зеленський з'їздив на лінію фронту



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Президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ на Луганщині Фото: president.gov.ua

Президент поспілкувався з бійцями щодо побутових умов, якості харчування, забезпечення технікою, житлом і соціальним пакетом, укомплектування підрозділів

У мережі з’явилося відео, як президент України Володимир Зеленський здійснив першу робочу поїздку на Луганщину, де оглянув позиції військових у Станиці Луганській і Щасті.

Зеленський поспілкувався з бійцями щодо побутових умов, якості харчування, забезпечення технікою, житлом і соціальним пакетом, укомплектування підрозділів.

«У Станиці Луганській президент побував на передовій, зокрема в посту спостереження та бліндажах. Найближча позиція супротивника - за 400 метрів», - йдеться у повідомленні прес-служби Адміністрації президента.

Зеленський відзначив необхідність покращення забезпечення побутових умов військових.

«Умови для військових, які захищають Україну, повинні бути нормальними», - сказав він.

Крім того, президент заслухав доповідь командувача операції Об’єднаних сил генерал-лейтенанта Олександра Сирського про ситуацію в районі проведення ООС. У нараді взяв участь начальник Генерального штабу – Головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак.