З’явилося відео загрозливого прольоту російської ракети над АЕС

Навіть найменший уламок ракети, який може потрапити у працюючий енергоблок, може спричинити ядерну катастрофу

Росія вчергове створила загрозу для безпеки українських АЕС

Національна атомна енергогенеруюча компанія (НАЕК) «Енергоатом» оприлюднила відео з камер спостереження, на якому зафіксовано проліт ракети сьогодні, 5 червня, вранці. Відповідний запис з’явився на сторінках компанії у соцмережах.

У «Енергоатомі» пояснили, що на відео, на якому зафіксовано момент, коли сьогодні зранку російська крилата ракета, схожа на ракету типу «Калібр», критично низько пролетіла над «Південноукраїнською АЕС». Таким чином Росія вчергове створила загрозу ядерній безпеці українських АЕС, тим самим загрожуючи усьому світу ядерною катастрофою.

У коментарі до відео зазначили, що, ймовірно, на кадрах одна з ракет, які влучили сьогодні зранку по Києву.

Нагадаємо, сьогодні вранці російські загарбники атакували столицю України ракетами. Внаслідок ворожого удару постраждала залізнична інфраструктура. Також відомо, що одна людина отримала поранення.

У «Енергоатомі» заявили, що російська крилата ракета, схожа на ракету типу «Калібр», пролетіла критично низько над Південноукраїнською атомною електростанцією. У компанії наголосили, що

що навіть найменший уламок ракети, який може потрапити у працюючий енергоблок, може спричинити ядерну катастрофу та витік радіації.