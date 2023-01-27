Меру міста на Одещині, спійманому на хабарі у $100 тис., призначили заставу

За рішенням суду до вказаного підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 1,342 млн грн

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді застави в розмірі один мільйон 342 тисячі гривень для очільника Ренійської міської ради Ігоря Плєхова. Про це повідомила пресслужба САП.

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За рішенням суду до вказаного підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 1,342 млн грн. Крім того на особу покладено такі процесуальні обов'язки:

прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;

не відлучатися із міста проживання без дозволу детектива, прокурора або суду;

повідомляти прокурора, детектива або суд про зміну свого місяця проживання та роботи;

утримуватися від спілкування з іншим підозрюваним у справі та свідками;

здати на зберігання до відповідного органу паспорт (паспорти) для виїзду за кордон.

Голову Ренійської міської ради Ігоря Плєхова та депутата Ренійської міської ради Івана Подойлова затримали 24 січня.

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За даними слідства, депутат ради, який одночасно обіймає посаду голови постійної комісії, що займається, зокрема, земельними питаннями, діючи за попередньою змовою з міським головою отримав частину неправомірної вигоди в сумі $50 тис. від громадянина за забезпечення передачі йому в оренду земельної ділянки комунальної власності площею близько 2,5 га.

Загальна сума неправомірної вигоди, про надання якої прохали посадовці, становила $100 тис.

Їм повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України.

Нагадаємо, 22 січня Кабмін звільнив заступника міністра, якого затримали під час отримання $400 тис. хабаря.