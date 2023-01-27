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Меру міста на Одещині, спійманому на хабарі у $100 тис., призначили заставу

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Меру міста на Одещині, спійманому на хабарі у $100 тис., призначили заставу
фото з відкритих джерел

За рішенням суду до вказаного підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 1,342 млн грн

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді застави в розмірі один мільйон 342 тисячі гривень для очільника Ренійської міської ради Ігоря Плєхова. Про це повідомила пресслужба САП.

За рішенням суду до вказаного підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 1,342 млн грн. Крім того на особу покладено такі процесуальні обов'язки:

  • прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;
  • не відлучатися із міста проживання без дозволу детектива, прокурора або суду;
  • повідомляти прокурора, детектива або суд про зміну свого місяця проживання та роботи;
  • утримуватися від спілкування з іншим підозрюваним у справі та свідками;
  • здати на зберігання до відповідного органу паспорт (паспорти) для виїзду за кордон.

Голову Ренійської міської ради Ігоря Плєхова та депутата Ренійської міської ради Івана Подойлова затримали 24 січня. 

За даними слідства, депутат ради, який одночасно обіймає посаду голови постійної комісії, що займається, зокрема, земельними питаннями, діючи за попередньою змовою з міським головою отримав частину неправомірної вигоди в сумі $50 тис.  від громадянина за забезпечення передачі йому в оренду земельної ділянки комунальної власності площею близько 2,5 га.

Загальна сума неправомірної вигоди, про надання якої прохали посадовці, становила $100 тис. 

Їм повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України.

Нагадаємо, 22 січня Кабмін звільнив заступника міністра, якого затримали під час отримання $400 тис. хабаря.

Теги: Кабмін депутат паспорт прокурор Антикорупційний суд кордон Одещина

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Одеса

Меру міста на Одещині, спійманому на хабарі у $100 тис., призначили заставу
Меру міста на Одещині, спійманому на хабарі у $100 тис., призначили заставу

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