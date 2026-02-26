Одещина: ворог обстріляв підстанцію ДТЕК

За словами пресслужби компанії, руйнування значні, тому на ремонтні роботи знадобиться багато часу

Уранці 26 лютого Російська Федерація атакувала енергетичний об’єкт ДТЕК в одному з районів Одеської області. Це вже 34-та велика підстанція компанії, яка потрапила під обстріл. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Як повідомила пресслужба компанії, руйнування суттєві, на відновлення обладнання потрібен час. Після дозволу від рятувальників та військових аварійні бригади розпочали роботи. Фахівці оглядають обладнання, розбирають завали та готуються до ремонту.

З початку повномасштабної війни у регіоні не залишилося жодної вцілілої підстанції передачі електроенергії. Понад 45% великих підстанцій компанії, які транспортують електроенергію від підстанцій «Укренерго» до споживачів в Одесі та області, зазнали значних руйнувань.

Нагадаємо, премʼєр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що Російська Федерація буде завдавати ударів по українській енергетиці й після зими. Тому Кабінет міністрів разом з керівниками облдержадміністрацій та представниками енергетичних компаній почав готувати енергосистему до наступного опалювального сезону.

Як повідомлялося, держава посилить контроль за відключеннями світла. Глава Міненерго Денис Шмигаль наголосив, що дав доручення Держенергонагляду здійснити відповідні перевірки, аби забезпечити рівні умови для всіх споживачів.

До слова, загальна потреба у відновленні та модернізації енергетичного сектору України на наступні десять років становить $90,6 млрд. Це на 34% більше, ніж було встановлено попередньою оцінкою збитків.