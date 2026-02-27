Одещина: окупанти обстріляли портову та промислову інфраструктуру

З початку повномасштабної війни росіяни пошкодили чи знищили 694 обʼєкти портової інфраструктури

Уночі 27 лютого ворог вчергове атакував Одеську область. Під удар потрапила цивільна, портова та промислова інфраструктура. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра розвитку громад та територій Олексія Кулебу та очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

Зафіксовано пошкодження об’єктів інфраструктури, складських і виробничих приміщень, а також техніки підприємств. На окремих локаціях виникли займання, зокрема контейнерів із продовольчими товарами.

фото: Олег Кіпер

За словами Кіпера, уражено портові резервуари та будівельний кран, фасад і скління житлового будинку, автомобілів, медичного закладу, а також зруйновано будівлю дитячого садочка. Рятувальники ліквідували наслідки займань.

На місцях подій продовжують працювати екстрені та комунальні служби. Правоохоронні органи документують чергові воєнні злочини Росії проти Одещини.

7 фото На весь екран











Наслідки обстрілу Одеської області фото: Олег Кіпер

Як відомо, з початку повномасштабної війни пошкоджені чи знищені 694 обʼєкти портової інфраструктури, понад 150 цивільних суден. Попри це український морський коридор працює, оброблено понад 176 млн тонн вантажів, з них понад 150 млн тонн – зерно.

Нагадаємо, 13 лютого російські війська вдарили безпілотниками по одному з портів Одещини. Пошкоджено інфраструктуру підприємства, склади з добривом та транспортні засоби, зокрема, вантажні вагони.

До слова, війська РФ у перший день 2026 року здійснили дронову атаку на портову інфраструктуру України.