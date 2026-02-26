Головна Одеса Новини
Одещина: деякі населені пункти під загрозою підтоплення, організовано переправу

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
У місті Березівка рятувальники зробили захисний насип із піску, щоб перегородити шлях воді
фото: ДСНС Одещини

У селі Чижове затоплений єдиний в’їзд до населеного пункту

На Одещині через стрімке підняття рівня води в річці Тилігул під загрозою підтоплення опинилися кілька населених пунктів Березівського району. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

У селі Чижове затоплений єдиний в’їзд до населеного пункту. Рятувальники спільно з місцевою пожежною командою організували переправу для мешканців за допомогою спецтехніки.

Одещина: деякі населені пункти під загрозою підтоплення, організовано переправу фото 1

На мосту водолази та рятувальники роздробили кригу, щоб пришвидшити рух води.

Одещина: деякі населені пункти під загрозою підтоплення, організовано переправу фото 2

У місті Березівка рятувальники зробили захисний насип із піску, щоб перегородити шлях воді. У селі Вікторівка вода підійшла до присадибних ділянок, рятувальники ДСНС моніторять ситуацію.

Одещина: деякі населені пункти під загрозою підтоплення, організовано переправу фото 3

Крім того, прочищені водоскиди у ставках сіл Яснопіль, Михайлівка та Новогригорівка, щоб вода сходила швидше.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон, який докорінно змінює підхід до боротьби зі стихійними лихами. Ухвалений закон №13418 запроваджує в Україні принципи Директиви ЄС щодо оцінки та управління ризиками затоплення. Замість того щоб щороку героїчно долати «потужні» наслідки паводків, держава переходить до стратегічного планування.

До слова, у соціальних мережах поширюються кадри критичного стану річки Тиса. Через підйом рівня води після лютневих опадів потік сміття, що накопичувався на берегах, рушив униз за течією в бік кордону з Угорщиною.

Зауважимо, 26 лютого голова уряду Юлія Свириденко провела нараду з підготовки до весняних паводків разом із віцепрем’єр-міністром з відновлення Олексієм Кулебою, міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком, міністром соціальної політики Денисом Улютіним та головою ДСНС Андрієм Даником.

