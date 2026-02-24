Головна Одеса Новини
Справу ексзаступника керівника Офісу президента направлено до суду

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Андрій Смирнов – колишній заступник керівника Офісу президента
фото: president.gov.ua

Смирнов підозрюється у незаконному збагаченні

24 лютого прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ направив до суду обвинувальний акт стосовно колишнього заступника керівника Офісу президента та власника будівельної компанії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на САП.

Джерела Zn.ua підтвердили, що йдеться про Андрія Смирнова.

«У межах досудового розслідування встановлено, що у 2019-2021 роках високопосадовець легалізував незаконно набуті кошти шляхом фінансування будівництва приватних будинків загальною площею понад 300 кв. м, що розташовані в рекреаційній зоні на території Одеської області. З’ясовано, що він особисто контролював хід будівництва, спілкуючись із власником будівельної компанії, визначав, які будівельні роботи проводити, та для їх оплати надав власнику будівельної компанії майже 6,5 млн грн», – йдеться у повідомленні.

САП зазначає, що попри те, що збудований будинок фактично належав високопосадовцю, право власності на нього спершу було оформлено на товариство, а вже після повідомлення йому про підозру переоформлено на фізичну особу.

Крім того, САП та НАБУ з’ясували, що у 2022 році до топпосадовця звернувся згаданий власник будівельної компанії із проханням посприяти в ухваленні Антимонопольним комітетом України рішення про скасування результатів тендеру, у якому перемогло інше товариство, та забезпечити перемогу саме його компанії. За це він запропонував посадовцю виконати будівельні роботи в його будинку на узбережжі моря на загальну суму $100 тис.

«Високопосадовець погодився на висунуту пропозицію та, використавши своє службове становище, виконав узяті зобов’язання. Відповідні державні органи згодом ухвалили потрібні рішення», – наголошує САП

Також правоохоронці встановили, що у 2020-2022 роках посадовець набув активи вартістю 17,1 млн грн. Мова йде про автівки Mercedes-Benz, Volkswagen, мотоцикли Honda та BMW, три паркомісця в Києві, квартиру у престижному ЖК у Львові та земельну ділянку на Закарпатті. Більша частина набутого майна була оформлена на рідного брата, проте особа зберегла за собою право розпоряджатися ним у повному обсязі. Мотоцикл Honda був зареєстрований на друга, однак згодом посадовець переоформив його на себе.

«Проте з’ясувалося, що ані офіційного доходу, ані заощаджень не було достатньо для їх придбання. Різниця між вартістю майна та коштами особи становить 15,7 млн грн», – додає САП.

Раніше Національне антикорупційне бюро України повідомило про підозру ексзаступнику керівника Офісу президента Андрію Смирнову. Він отримав підозру щодо незаконного збагачення. Вже 28 травня 2024 року Вищий антикорупційний суд обрав Андрію Смирнову запобіжний захід у вигляді застави в 10 млн грн. Згодом заставу за посадовця було внесено.

Також 5 травня 2025 року Вищий антикорупційний суд призначив запобіжний захід ексзаступнику керівника Офісу президента Андрію Смирнову. Йшлося про тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 18 млн грн. Заставу за посадовця було внесено.

Теги: суд САП НАБУ Андрій Смирнов Одещина

