Правоохоронці викрили «на гарячому» голову та депутата однієї з міських рад Одещини

Посадовці брали хабар за передачу в оренду земельної ділянки

Сьогодні, 24 січня, за процесуального керівництва прокурорів САП детективи НАБУ викрили на проханні та одержанні неправомірної вигоди голову та депутата однієї з міських рад Одеської області. Про це повідомляє пресслужба САП.

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Слідство встановило, що депутат за попередньою змовою з міським головою отримав частину неправомірної вигоди в сумі $50 тис. від громадянина за забезпечення передання йому в оренду земельної ділянки комунальної власності площею близько 2,5 га.

«Загальна сума неправомірної вигоди, про надання якої прохали посадовці, становила $100 тис. Осіб викрито «на гарячому» одразу після одержання ними частини обумовлених коштів», – йдеться в повідомленні.

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Наразі їх затримано в порядку ст. 208 КПК України. Після повідомлення особам про підозру прокурорами САП вирішуватиметься питання про обрання запобіжних заходів.

Нагадаємо, 22 січня Кабмін звільнив заступника міністра, якого затримали під час отримання $400 тис. хабаря.