Частина Одеси та області залишилася без води через відключення: деталі

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
Частина Одеси та області залишилася без води через відключення: деталі
Через відключення світла на об’єктах водопровідної інфраструктури у кількох районах обласного центру виникли перебої з водою
Після ударів по енергетичній інфраструктурі в Одесі тривають аварійні знеструмлення

В Одесі та Чорноморську виникли проблеми з водопостачанням. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Інфоксводоканал» та міського голову Чорноморська Василя Гуляєва.

Зазначається, що внаслідок знеструмлення об’єктів водопровідної системи частина районів обласного центру залишилася без стабільної подачі води, а в Чорноморській громаді введено спеціальні графіки її споживання. Наразі критична інфраструктура працює на альтернативних джерелах живлення, поки тривають відновлювальні роботи.

Так, в Одесі частково без води Приморський район, а також мікрорайони Молдаванка, Ближні та Дальні Млини у Хаджибейському районі. Енергетики намагаються повернути живлення на об'єкти водоканалу, щоб нормалізувати ситуацію.

У Чорноморській громаді ситуація залишається напруженою. Місцева влада підтвердила повторну ворожу атаку та повідомила, що об'єкти життєзабезпечення наразі живляться від генераторів.

Нагадаємо, уночі 23 лютого ворог знову атакував Одеську область ударними безпілотниками. Цілями РФ стали об’єкти промислової, енергетичної та цивільної інфраструктури. 

До слова, президент Володимир Зеленський обговорив із представниками областей нову тактику масованих ударів РФ, коли мішенями стають об'єкти логістики та водопостачання.

Теги: Одеса водопостачання відключення світла

Частина Одеси та області залишилася без води через відключення: деталі
