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В Одесі запрацювали ялинкові базари

Євгенія Падусенко
glavcom.ua
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В Одесі запрацювали ялинкові базари
Напередодні новорічних свят в Одесі запрацювали ялинкові базари
фото з офіційного сайту міста Одеса

На 35 локаціях можна буде придбати новорічні ялинки та сосни

У різних районах Одеси відкрилися ялинкові базари. Як повідомили в Одеській міській раді, підприємці уклали договори на оренду майданчиків та подальшу утилізацію залишків хвойних дерев, якщо вони будуть.

Адреси ялинкових базарів:

  • вул. Академіка Корольова, 63;
  • вул. Мечникова, 51;
  • вул. Мечникова, 51;
  • вул. Олексія Маркевича (Князівська), 30;
  • вул. Сегедська, 13;
  • вул. Кінна, 13;
  • вул. Кінна, 30;
  • вул. Пантелеймонівська, 88/1;
  • вул. Пантелеймонівська, 101;
  • вул. Пантелеймонівська, 76;
  • вул. Європейська/Пантелеймонівська;
  • вул. Торгова, 26;
  • просп. Князя Ярослава Мудрого, 13/7;
  • вул. Академіка Філатова, 1;
  • просп. Небесної Сотні ріг вул. Левітана;
  • вул. Академіка Корольова, 55;
  • просп. Князя Ярослава Мудрого (Київський ринок);
  • вул. Бугаївська, 60;
  • вул. Семена Палія, 113/1;
  • вул. Семена Палія, 78;
  • вул. Семена Палія, 125-Б;
  • просп. Княза Володимира Великого, 73;
  • просп. Княза Володимира Великого, 75;
  • просп. Княза Володимира Великого, 137;
  • вул. Владислава Бувалкіна, 59;
  • вул. Владислава Бувалкіна, 40б;
  • просп. Княза Володимира Великого, 109;
  • просп. Княза Володимира Великого, 137;
  • вул. Балківська/вул. Маловського;
  • вул. Богдана Хмельницького/вул. Степова;
  • вул. Грушевського/вул. Василя Фащенка;
  • вул. Святослава Ріхтера, 132;
  • вул. Запорізька/вул. Прохоровська;
  • вул. Іцхака Рабіна, 1;
  • вул. Героїв Крут, 18.
    В Одесі запрацювали ялинкові базари фото 1

Щодо цінової політики:

  • ялинки коштують від 300 гривень за дерево, в’язанка – близько 200 грн.
  • маленька сосна – від 400 до 600 гривень (залежно від пишності); а велика – від 800 до 3 000 гривень;
  • зустрічаються і ялиці (цілі та створені з гілок) – від 250 гривень та вище.
  • також продаються й дуже дорогі данські ялиці: від 2 до 6 тисяч грн.

Нагадаємо, у Києві також розпочали роботу ялинкові базари. А для тих, кому шкода псувати дерево заради кількох святкових днів, пропонується  альтернатива від будівельних гіпермаркетів у вигляді живих дерев у горщиках, які можна висадити біля будинку після закінчення свят. 

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Джерело
Теги: Одеса ринок Різдвяні свята ялинка

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