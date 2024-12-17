В Одесі запрацювали ялинкові базари
На 35 локаціях можна буде придбати новорічні ялинки та сосни
У різних районах Одеси відкрилися ялинкові базари. Як повідомили в Одеській міській раді, підприємці уклали договори на оренду майданчиків та подальшу утилізацію залишків хвойних дерев, якщо вони будуть.
Адреси ялинкових базарів:
- вул. Академіка Корольова, 63;
- вул. Мечникова, 51;
- вул. Мечникова, 51;
- вул. Олексія Маркевича (Князівська), 30;
- вул. Сегедська, 13;
- вул. Кінна, 13;
- вул. Кінна, 30;
- вул. Пантелеймонівська, 88/1;
- вул. Пантелеймонівська, 101;
- вул. Пантелеймонівська, 76;
- вул. Європейська/Пантелеймонівська;
- вул. Торгова, 26;
- просп. Князя Ярослава Мудрого, 13/7;
- вул. Академіка Філатова, 1;
- просп. Небесної Сотні ріг вул. Левітана;
- вул. Академіка Корольова, 55;
- просп. Князя Ярослава Мудрого (Київський ринок);
- вул. Бугаївська, 60;
- вул. Семена Палія, 113/1;
- вул. Семена Палія, 78;
- вул. Семена Палія, 125-Б;
- просп. Княза Володимира Великого, 73;
- просп. Княза Володимира Великого, 75;
- просп. Княза Володимира Великого, 137;
- вул. Владислава Бувалкіна, 59;
- вул. Владислава Бувалкіна, 40б;
- просп. Княза Володимира Великого, 109;
- просп. Княза Володимира Великого, 137;
- вул. Балківська/вул. Маловського;
- вул. Богдана Хмельницького/вул. Степова;
- вул. Грушевського/вул. Василя Фащенка;
- вул. Святослава Ріхтера, 132;
- вул. Запорізька/вул. Прохоровська;
- вул. Іцхака Рабіна, 1;
- вул. Героїв Крут, 18.
Щодо цінової політики:
- ялинки коштують від 300 гривень за дерево, в’язанка – близько 200 грн.
- маленька сосна – від 400 до 600 гривень (залежно від пишності); а велика – від 800 до 3 000 гривень;
- зустрічаються і ялиці (цілі та створені з гілок) – від 250 гривень та вище.
- також продаються й дуже дорогі данські ялиці: від 2 до 6 тисяч грн.
Нагадаємо, у Києві також розпочали роботу ялинкові базари. А для тих, кому шкода псувати дерево заради кількох святкових днів, пропонується альтернатива від будівельних гіпермаркетів у вигляді живих дерев у горщиках, які можна висадити біля будинку після закінчення свят.
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