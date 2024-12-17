В Одесі запрацювали ялинкові базари

На 35 локаціях можна буде придбати новорічні ялинки та сосни

У різних районах Одеси відкрилися ялинкові базари. Як повідомили в Одеській міській раді, підприємці уклали договори на оренду майданчиків та подальшу утилізацію залишків хвойних дерев, якщо вони будуть.

Адреси ялинкових базарів:

вул. Академіка Корольова, 63;

вул. Мечникова, 51;

вул. Мечникова, 51;

вул. Олексія Маркевича (Князівська), 30;

вул. Сегедська, 13;

вул. Кінна, 13;

вул. Кінна, 30;

вул. Пантелеймонівська, 88/1;

вул. Пантелеймонівська, 101;

вул. Пантелеймонівська, 76;

вул. Європейська/Пантелеймонівська;

вул. Торгова, 26;

просп. Князя Ярослава Мудрого, 13/7;

вул. Академіка Філатова, 1;

просп. Небесної Сотні ріг вул. Левітана;

вул. Академіка Корольова, 55;

просп. Князя Ярослава Мудрого (Київський ринок);

вул. Бугаївська, 60;

вул. Семена Палія, 113/1;

вул. Семена Палія, 78;

вул. Семена Палія, 125-Б;

просп. Княза Володимира Великого, 73;

просп. Княза Володимира Великого, 75;

просп. Княза Володимира Великого, 137;

вул. Владислава Бувалкіна, 59;

вул. Владислава Бувалкіна, 40б;

просп. Княза Володимира Великого, 109;

просп. Княза Володимира Великого, 137;

вул. Балківська/вул. Маловського;

вул. Богдана Хмельницького/вул. Степова;

вул. Грушевського/вул. Василя Фащенка;

вул. Святослава Ріхтера, 132;

вул. Запорізька/вул. Прохоровська;

вул. Іцхака Рабіна, 1;

вул. Героїв Крут, 18.

Щодо цінової політики:

ялинки коштують від 300 гривень за дерево, в’язанка – близько 200 грн.

маленька сосна – від 400 до 600 гривень (залежно від пишності); а велика – від 800 до 3 000 гривень;

зустрічаються і ялиці (цілі та створені з гілок) – від 250 гривень та вище.

також продаються й дуже дорогі данські ялиці: від 2 до 6 тисяч грн.

Нагадаємо, у Києві також розпочали роботу ялинкові базари. А для тих, кому шкода псувати дерево заради кількох святкових днів, пропонується альтернатива від будівельних гіпермаркетів у вигляді живих дерев у горщиках, які можна висадити біля будинку після закінчення свят.