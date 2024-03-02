На Вінниччині прикордонники затримали сімох чоловіків, які намагалися перетнути кордон

Чоловіки заплатили від 6 до 11 тисяч доларів, щоб перетнути кордон

За спробу незаконного перетинання кордону на порушників складено протоколи про вчинення правопорушення

На Вінниччині прикордонники затримали сімох чоловіків, які намагалися потрапити в Молдову. Це мешканці Київської, Харківської та Дніпропетровської областей. Про це повідомляє Могилів-Подільський прикордонний загін.

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«Групу осіб з 7 чоловіків затримали прикордонники Могилів-Подільського загону, яка планувала незаконно потрапити до суміжної держави. Вартові кордону завчасно отримали оперативну інформацію про можливе порушення кордону на ділянці відділу «Ямпіль». Мешканців Київської, Харківської та Дніпропетровської областей на світанку виявили неподалік державного кордону з придністровським регіоном Молдови», – йдеться в повідомленні.

Прикордонники повідомляють, що чоловіки скористались послугами одного із месенджерів соцмереж. Сплативши від 6 до 11 тисяч доларів США, порушники дистанційно отримували вказівки про напрямок руху.

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«За спробу незаконного перетинання кордону на порушників складено протоколи про вчинення правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Справи скеровано до суду», – зазначає Могилів-Подільський прикордонний загін.

Нагадаємо, що чоловік за $4 тис. планував переплисти Тису на гумовому матраці. Двоє закарпатців, які його супроводжували, мали перевірити, чи є поблизу прикордонний наряд, а він у цей час очікував в авто, яке було припарковане на околиці закарпатського села Вилок.

Також Закарпатець роздобув підробне свідоцтво про смерть дружини, щоб виїхати за кордон. У ході опитування чоловік зізнався, що його дружина жива, а сфальшований документ йому передав водій мікроавтобуса перед в’їздом у пункт пропуску.