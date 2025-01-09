У Білгороді-Дністровському стався вибух біля держустанови: підозрювану затримано

Унаслідок вибуху ніхто не постраждав

У Білгороді-Дністровському Одеської області у четвер, 9 січня, стався вибух біля однієї з державних установ. Правоохоронці встановлюють обставини події. Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції в Одеській області.

Як повідомили у поліції, подія сталася сьогодні близько 14:00 біля однієї із державних установ. Унаслідок вибуху ніхто не постраждав.

На місці події працюють співробітники Національної поліції, Служби безпеки України та ДСНС.

На місці події працюють співробітники Національної поліції, Служби безпеки України та ДСНС фото: Національна поліція України

Наразі встановлюються обставини вибуху. Місцеві Telegram-канали раніше повідомляли про вибух біля будівлі Військової служби правопорядку. Як повідомляють джерела «Думської», тип «бомби» встановить експертиза, куди вже відправили те, що від неї залишилося. Як вражаючий елемент використовували найрізноманітніші металовироби — гайки, болти, цвяхи та шурупи. За непідтвердженими даними, близько 200 грамів тротилу були в одному з пакетів, принесених пенсіонеркою. Жінку, яка принесла пакунок, затримали. Можливо їй інкримінують тероризм.

Військова служба правопорядку –це своєрідна військова поліція (у світлі змін і додавання функції, наприклад, слідства, це може бути вже не таким коректним порівнянням, але воно, все ж таки, найзрозуміліше). Співробітники мають запобігати правопорушенням серед військових, шукати п'яничок і бешкетників, охороняти громадський порядок і деякі об'єкти, забезпечувати утримання військових, яких відправили під арешт на гауптвахту або засудили до дисбату, а так само дорожній рух військових (Військова автоінспекція).

Нагадаємо, у Тульчинському районі на Вінниччині 31 грудня близько 12:00 години у селищі Крижопіль стався вибух. Про це повідомили у поліції області. За попередньою інформацією, колишній працівник одного із підприємств зайшов до кабінету керівника, після чого там відбувся вибух. Внаслідок цього обидва чоловіки загинули на місці події.