У Одеській області на блокпосту п’яний водій збив нацгвардійця

Під час ДТП на трасі Одеса-Миколаїв постраждало четверо людей

На Одещині сталася автопригода на блокпосту, в результаті якого постраждав нацгвардієць. Про це повідомили у пресслужбі ГУ НП України в Одеській області.



16 грудня близько 5 ранку 51-річний водій легковика Ford здійснив зіткнення з автомобілем Honda під керуванням 21-річного водія, коли той зупинився для пред’явлення документів військовослужбовцю Національної гвардії. Від удару Ford відкинуло вбік, унаслідок чого він скоїв наїзд на гвардійця.

Внаслідок ДТП травми отримали водії обох авто, 27-річний пасажир водія Ford та 37-річний військовослужбовець НГУ. Їх доправили до лікарні.

«Керманич Ford мав ознаки алкогольного сп’яніння. У нього та водія Honda були відібрані зразки крові для перевірки. Результати експертизи очікуються згодом», – поінформували у поліції.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України, якою кваліфікується порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження.