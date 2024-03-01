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Зрадив присязі та виїхав до Росії: ДБР оголосило підозру прикордоннику

Катерина Іванова
glavcom.ua
Зрадив присязі та виїхав до Росії: ДБР оголосило підозру прикордоннику
Зловмиснику повідомлено про підозру у державній зраді та дезертирстві, передбачається покарання до довічного ув’язнення
фото: ДБР

Зрадник дав інтерв'ю роспропаганді, де назвав дії української влади щодо захисту своїх територій – терористичними

Працівники ДБР повідомили про підозру у державній зраді прикордоннику, який перейшов на бік ворога та брав участь у пропагандистських шоу росіян. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

Слідство повідомляє, що наприкінці грудня 2023 року в мережі поширилося відео сюжету пропагандистського телеканалу «Россия-1», в якому стверджувалося, що нібито «майор-зв’язківець», який володіє «секретною інформацією», перейшов на бік РФ.

ДБР у взаємодії з СБУ та внутрішньою безпекою прикордонників почали розслідування кримінального провадження за цим фактом.

Встановлено, що прикордонник під час щорічної відпустки виїхав за межі України до Німеччини начебто для відвідування дружини та дитини. З відпустки він не повернувся, натомість виїхав на територію РФ.

«Там майор дав інтерв’ю програмі «Вєсті» (телеканал «Россия-1»), назвавши дії української влади щодо захисту країни від збройної агресії РФ – терористичними. Цими діями зрадник надав безпосередню допомогу представникам Російської Федерації у створенні умов для виправдування збройної агресії Російської Федерації проти України», – повідомляють в ДБР.

Йому повідомлено про підозру у державній зраді та дезертирстві. Санкції статей передбачають покарання до довічного ув’язнення.

На даний час вживаються заходи щодо оголошення зрадника у розшук та звернення до суду із клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування.

Нагадаємо, у столиці ділки продавали крадене майно однієї з бригад Тероборони Києва. Зловмисники вкрали речей щонайменше на 3,6 млн грн.

Стало відомо, що завершено розслідування у справі нардепа Ніколаєнка, який вчинив смертельну ДТП. Народному депутату загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років

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Теги: арешт слідство розслідування майно розшук ДБР відео

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