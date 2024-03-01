Зрадив присязі та виїхав до Росії: ДБР оголосило підозру прикордоннику

Зловмиснику повідомлено про підозру у державній зраді та дезертирстві, передбачається покарання до довічного ув’язнення

Зрадник дав інтерв'ю роспропаганді, де назвав дії української влади щодо захисту своїх територій – терористичними

Працівники ДБР повідомили про підозру у державній зраді прикордоннику, який перейшов на бік ворога та брав участь у пропагандистських шоу росіян. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

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Слідство повідомляє, що наприкінці грудня 2023 року в мережі поширилося відео сюжету пропагандистського телеканалу «Россия-1», в якому стверджувалося, що нібито «майор-зв’язківець», який володіє «секретною інформацією», перейшов на бік РФ.

ДБР у взаємодії з СБУ та внутрішньою безпекою прикордонників почали розслідування кримінального провадження за цим фактом.

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Встановлено, що прикордонник під час щорічної відпустки виїхав за межі України до Німеччини начебто для відвідування дружини та дитини. З відпустки він не повернувся, натомість виїхав на територію РФ.

«Там майор дав інтерв’ю програмі «Вєсті» (телеканал «Россия-1»), назвавши дії української влади щодо захисту країни від збройної агресії РФ – терористичними. Цими діями зрадник надав безпосередню допомогу представникам Російської Федерації у створенні умов для виправдування збройної агресії Російської Федерації проти України», – повідомляють в ДБР.

Йому повідомлено про підозру у державній зраді та дезертирстві. Санкції статей передбачають покарання до довічного ув’язнення.

На даний час вживаються заходи щодо оголошення зрадника у розшук та звернення до суду із клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування.

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