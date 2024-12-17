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На Одещині виявили небезпечну ляльку

Євгенія Падусенко
glavcom.ua
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На Одещині виявили небезпечну ляльку
Небезпечна іграшка, що становить ризик для здоров’я та життя дітей
фото Держпродспоживслужби

Іграшку вже зняли з продажу, а мешканців регіону закликають повідомляти про наявність таких товарів в магазинах

В Одеській області відділом ринкового та метрологічного нагляду виявлено небезпечні дитячі пупси, які не тільки не відповідають стандартам якості, але й можуть становити загрозу для дітей. Про це повідомили в Головному управлінні Держпродспоживслужби регіону.

За результатами лабораторних досліджень встановлено, що іграшка у формі пупса не відповідає вимогам безпеки. Конструкція ляльки та її пакування становлять ризик удушення, що є високим рівнем загрози для споживачів, особливо для дітей.

На Одещині виявили небезпечну ляльку фото 1

Головним управлінням Держпродспоживслужби регіону було прийнято рішення заборонити введення в обіг цієї партії іграшок на ринку України. Всі, хто помітили ці небезпечні товари в торгових точках Одеси та Одеської області, можуть звертатися до Головного управління за наступними контактами:

  • за адресою вул. 7-а Пересипська, 6, м. Одеса, 65042;
  • за телефоном (048) 716 13 01;
  • за електронною поштою [email protected].

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Теги: Одеса заборона експорту Держпродспоживслужба

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