На Одещині виявили небезпечну ляльку
Іграшку вже зняли з продажу, а мешканців регіону закликають повідомляти про наявність таких товарів в магазинах
В Одеській області відділом ринкового та метрологічного нагляду виявлено небезпечні дитячі пупси, які не тільки не відповідають стандартам якості, але й можуть становити загрозу для дітей. Про це повідомили в Головному управлінні Держпродспоживслужби регіону.
За результатами лабораторних досліджень встановлено, що іграшка у формі пупса не відповідає вимогам безпеки. Конструкція ляльки та її пакування становлять ризик удушення, що є високим рівнем загрози для споживачів, особливо для дітей.
Головним управлінням Держпродспоживслужби регіону було прийнято рішення заборонити введення в обіг цієї партії іграшок на ринку України. Всі, хто помітили ці небезпечні товари в торгових точках Одеси та Одеської області, можуть звертатися до Головного управління за наступними контактами:
- за адресою вул. 7-а Пересипська, 6, м. Одеса, 65042;
- за телефоном (048) 716 13 01;
- за електронною поштою [email protected].
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