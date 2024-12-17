На Одещині виявили небезпечну ляльку

Небезпечна іграшка, що становить ризик для здоров’я та життя дітей

Іграшку вже зняли з продажу, а мешканців регіону закликають повідомляти про наявність таких товарів в магазинах

В Одеській області відділом ринкового та метрологічного нагляду виявлено небезпечні дитячі пупси, які не тільки не відповідають стандартам якості, але й можуть становити загрозу для дітей. Про це повідомили в Головному управлінні Держпродспоживслужби регіону.

За результатами лабораторних досліджень встановлено, що іграшка у формі пупса не відповідає вимогам безпеки. Конструкція ляльки та її пакування становлять ризик удушення, що є високим рівнем загрози для споживачів, особливо для дітей.

Головним управлінням Держпродспоживслужби регіону було прийнято рішення заборонити введення в обіг цієї партії іграшок на ринку України. Всі, хто помітили ці небезпечні товари в торгових точках Одеси та Одеської області, можуть звертатися до Головного управління за наступними контактами: