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Візит кандидата на посаду канцлера ФРН, посилення обмежень карткових переказів. Головне за 9 грудня

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Візит кандидата на посаду канцлера ФРН, посилення обмежень карткових переказів. Головне за 9 грудня
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з головою партії «Християнсько-демократичний союз», керівником опозиційної фракції ХДС/ХСС у німецькому Бундестазі Фрідріхом Мерцом
фото Офіс президента України

Кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що підтримує надання Україні далекобійної зброї від ФРН

Кандидат на посаду канцлера ФРН підтримав надання Україні німецької далекобійної зброї. Банки посилять обмеження переказів із картки на картку. На Львівщині суддів викрито на вимаганні $1 млн. Мер Нетішина потрапив під нічний арешт: деталі справи. 

 «Главком» склав добірку новин 9 грудня, щоб ви були в курсі головних подій.

Кандидат на посаду канцлера ФРН підтримав надання Україні німецької далекобійної зброї

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з головою партії «Християнсько-демократичний союз», керівником опозиційної фракції ХДС/ХСС у німецькому Бундестазі Фрідріхом Мерцом.

Кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що підтримує надання Україні далекобійної зброї від ФРН. Про це повідомляє Офіс президента України. Головний опонент Олафа Шольца підкреслив, що він та його партія розуміють необхідність завдавання далекобійних ударів по військових об'єктах ворога.

Він зазначив, що ці озброєння повинні мати здатність вражати військові об'єкти на території Росії.

Перезавантаження системи підготовки військових: президент провів Ставку

Президент України Володимир Зеленський провів Ставку Головнокомандувача, на якій було вирішено перезавантажити систему підготовки військовослужбовців. Про це президент повідомив у вечірньому відеозверненні. 

«Провів сьогодні Ставку. Одне з питань – якість підготовки наших воїнів. Це те, що потребує відчутних змін. Кадрові зміни відбулись. Саме для того, щоб перезавантажити систему підготовки наших воїнів. Олег Апостол, Михайло Драпатий цим будуть займатись. Сьогодні був початок відповідного обговорення на нашій Ставці», – зазначив Зеленський. 

Президент дав доручення на наступну Ставку підготувати детальну доповідь, які речі потребують негайних змін, що саме має бути виправлено, що маємо додати і кого ще замінити.

Банки посилять обмеження переказів із картки на картку

Найближчим тижнем сім великих банків готуються підписати між собою меморандум. Він стосується посилення обмежень переказів з картки на картку. Про це повідомляє Forbes.

Як зазначає видання, схожі обмеження для p2p переказів два місяці тому запровадив Національний банк. Однак, за словами журналістів, запропоновані банками ліміти будуть ще нижчими і стосуватимуться всіх видів переказів, включно з IBAN.

Планується запровадити обмеження на перекази з карток фізичних осіб без підтвердження джерела коштів, якщо сума перевищує 100 тис. гривень на місяць. Для клієнтів з підвищеним ризиком ця межа становитиме 50 тис. гривень. 

Мер Нетішина потрапив під нічний арешт: деталі справи

Прокуратура оголосила підозру міському голову Нетішина Хмельницької області Олександру Супрунюку у службовій недбалості, а місцевий суд відправив посадовця під нічний домашній арешт. Про це «Главкому» повідомив сам очільник міста.

Суть підозри зводиться до того, що мер не переконався у належній якості та відповідності технічним характеристикам FPV-дронів, придбаних для потреб армії. Зокрема, протягом лютого-квітня 2024 року виконавчий комітет Нетішинської міської ради на відкритих торгах придбав 1 тис. штук FPV-дронів загальною вартістю 16,43 млн грн. Переможцем стало київське ТОВ «Дроніка».

Водночас, за оцінкою слідства, сума збитків бюджету складає 6,12 млн грн. Усе через те, що постачальник відвантажив FPV-дрони, де були зовсім інші відеокамери та відеопередавачі, ніж записані у технічній документації замовника. 

На Львівщині суддів викрито на вимаганні $1 млн

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру колишньому та чинному головам Господарського суду Львівської області у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди, за яку вони мали зловживати впливом. Про це повідомляють прес-служба НАБУ та САП. 

За інформацією «Слово і діло», йдеться про керівника Господарського суду Львівщини Василя Артимовича, в якого нещодавно детективи НАБУ проводили обшуки. До Артимовича цю посаду обіймав Михайло Юркевич.

«За дорученням керівника САП прокурор за участі детективів НАБУ повідомив про підозру чинному та колишньому головам Господарського суду однієї з областей, яких викрили на вимаганні у представника приватної компанії 1 млн доларів США неправомірної вигоди. Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України», – інформує САП.

У НАБУ розповіли, що йдеться про Господарський суд Львівської області. За даними слідства, підозрювані пообіцяли за $1 млн забезпечити ухвалення «потрібних» рішень у судових справах Західного апеляційного Господарського суду, а також запобігти замовному вбивству викривача. Під час слідства детективи та прокурори задокументували передачу частини неправомірної вигоди у сумі $75 тис.  

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Теги: Фрідріх Мерц прокуратура арешт партії прокурор військові Володимир Зеленський Facebook озброєння Офіс президента росія

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