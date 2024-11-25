Вимагали гроші за відстрочку від мобілізації: правоохоронці викрили працівників одеського ТЦК

Під час обшуку один з фігурантів справи погрожував працівникам ДБР зброєю

Військовослужбовці ТЦК зупиняли чоловіків, записували персональні дані та повідомляли, що планують доставити їх до ТЦК для мобілізації

Працівники Державного бюро розслідувань викрили співробітників Одеського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, які вимагали у військовозобов’язаних гроші на блокпостах області. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Як зазначається, за гроші працівники ТЦК обіцяли «відпустити» військовозобов’язаних та допомогти оформити відстрочку від служби. Ця послуга оцінювалась у $4,5 тис. У випадку відмови від хабаря військовослужбовці погрожували чоловікам оголошенням у розшук.

Правоохоронці задокументували факт вимагання грошей у чоловіка, який мав рідних серед зниклих безвісти під час виконання бойових завдань. Тому на законних підставах мав відтермінування від мобілізації. 21 листопада 2024 року працівники ДБР затримали одного з посередників під час отримання оплати за «послугу».

Наразі затриманому повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України). Вирішується питання щодо затримання та повідомлення про підозру решті учасників оборудки. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

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За гроші працівники ТЦК обіцяли «відпустити» військовозобов’язаних та допомогти оформити відстрочку від служби фото: dbr.gov.ua/ДБР

Під час обшуку в помешканні одного з можливих фігурантів, він дістав табельну зброю та направив її на працівників ДБР. Він привів вогнепальну зброю у бойове положення, погрозами вимагав повернути вилучений мобільний телефон та вийти з його будинку.

Наразі підозрюваного затримано та повідомлено про підозру у замаху на вбивство працівників правоохоронного органу у зв’язку з виконанням службових обов’язків (ст. 348 КК України). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади. За скоєне йому може загрожувати довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, правоохоронці підозрюють у корупції офіцерку одного з відділень територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Закарпаття. Проводяться слідчі дії.

Також правоохоронці викрили керівника районного територіального центру комплектування на Закарпатті та заступника командира однієї з бригад тероборони. Вони пропонували військовозобов’язаному за гроші уникнути мобілізації.

Як повідомлялося, на Волині оголосили підозру начальнику територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який за хабарі оновлював дані військовозобов’язаним чоловікам.

Раніше правоохоронці ліквідували чергові схеми ухилення від мобілізації, у яких були залучені представники територіальних центрів комплектування. Організаторам протиправних дій було повідомлено про підозру. Зловмисників було викрито в Одеській, Донецькій, Черкаській, Хмельницькій та Чернігівській областях.

До слова, Міністерство оборони планує ввести функцію онлайн-оплати штрафів у застосунку «Резерв+» за порушення військового обліку.