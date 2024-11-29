Депутатка Альона Шкрум складає мандат й збирається очолити одне з міністерств

Шкрум у 2019 році була обрана народною депутаткою 9 скликання від Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина»

Народна депутатка Альона Шкрум від ВО «Батьківщина» складає мандат, вона збирається очолити нове Міністерство об'єднання українців. Про це повідомив народрий депутат Олексій Гончаренко.

«Депутатка Альона Шкрум складає мандат. Як я і писав, вона збирається очолити нове міністерство об'єднання українців», – написав Гончаренко.

«Главком» вже писав, що у нового віцепрем’єра – міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеба найближчим часом має з’явитися новий заступник з європейської інтеграції. На цю посаду розглядається кандидатура не з когось з представників провладної політичної сили чи з давніх знайомих міністра за минулими місцями роботи, як це було при призначенні інших його заступників. Цього разу вибір Кулеби впав на депутатку від фракції «Батьківщина» Альону Шкрум. Як повідомили «Главкому» соратники Шкрум, вона вже поставила фракцію до відома про цю пропозицію.

Також «Главком» писав, що Шкрум на посаді заступника може бути цінним кадром з огляду на її досвід роботи в профільному комітеті та підготовки закону про держслужбу. У неї хороша західна освіта і вона вільно почуває себе у міжнародній тематиці. Про особливі відносини нардепки від «Батьківщини» з керівництвом країни говорить той факт, що вона була учасницею Конгресу місцевих та регіональних рад при президентові, на засідання якого з політиків переважно збираються представники влади. Виконавчим секретарем Президії конгресу ще з часів своєї роботи в Офісі президента є Олексій Кулеба.

Нагадаємо, Шкрум у 2019 році була обрана народною депутаткою 9 скликання від ВО «Батьківщина» номером 22 у списку як членкиня партії. Членкиня однойменної фракції. Членкиня Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики.

Народна депутатка 8 скликання, обрана від ВО «Батьківщина» (№ 5 у списку) як безпартійна. Голова підкомітету з питань державної служби та служби в органах місцевого самоврядування Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування.

Членкиня МФО «Єврооптимісти» та «Рівні можливості». У 7 скликанні Верховної Ради була помічницею на платній основі Ірини Геращенко («Удар» ) та Ігоря Алексєєва (КПУ).

У 2014 році працювала експерткою з адвокації ГО «Право на захист». З 2010 до 2012 року була помічницею адвоката та юристкою в адвокатських об’єднаннях Лондона та Парижа, була помічницею судді Лондонського суду.

У 2010-2011 роках – юрист в Асоціації адвокатів м. Париж Chevalier Pericard Connesson.

До слова, президент Володимир Зеленський повідомляв, що до кінця цього року буде представлена на затвердження кандидатура голови Міністерства об’єднання українців. За словами президента, Міністерство об'єднання українців буде займатися справами глобальної багатомільйонної української спільноти – «не поміж інших справ, а цілеспрямовано».