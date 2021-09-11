На Одещині школяр власноруч висадив 120 дерев

14-річний хлопець три роки садовив дерева біля берега річки, у плавнях

14-річний Іван Степаненко живе у Біляївці, що на Одещині, і задум засадити берег деревами виник три роки тому, хоча перші поодинокі спроби були ще раніше. Спочатку Ваня висадив три верби. Потім було декілька ясенів, кленів. Пізніше поповнив різновиди білою акацією, тополями, оливками.

Як пише Біляївка.City, насправді дерев було набагато більше, просто не всі прижились. Усі 120 наразі височіють над річкою та прикрашають територію. Хлопець націлений висадити цьогоріч ще 70 дерев. Говорить, що займається цим через велику любов до природи та бажання її врятувати, допомагаючи так людям.

Більшість саджанців, пояснив хлопець, вони знаходять разом із татом копають. Обирають ті дерева, які притаманні саме нашій місцевості. Є і дуби. Їх саджанці Ваня виростив із жолудів. І зараз має мінірозсадник із саджанцями дубів, які планує висадити восени.

Частково допомагав садити дерева і тато, але догляд за ними – то винятково справа хлопця. Робити це, за його словами, йому не складно. Має графік. Приділяє цьому всього годину-півтори на день.

«Я зранку обходжу та поливаю певну кількість дерев, наступного дня – другу. І так протягом тижня всі дерева доглянуті. Де треба, обкладаю їх бур’яном, щоб краще зберігалася волога, і земля була розпушена та дихала. Якщо бачу, що погано приймаються чи псуються, беру коров’ячий перегній сухий і посипаю, а зверху водою заливаю. Таке собі добриво виходить, і рослини міцнішають, – розповів Ваня.

Для профілактики від мурах та інших шкідників раз на рік хлопець обробляє дерева біопрепаратами.

Нагадаємо, щонайменше 30% видів дерев у світі знаходиться під загрозою зникнення, зокрема, через зміну клімату.

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