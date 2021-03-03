Коронавірус в Одеській області: 309 нових хворих

Серед нових хворих – 20 дітей та 21 медичний працівник

Лабораторно підтверджено 309 нових випадків захворювання на Covid-19 на території Одеської області протягом минулої доби, 2 березня.

Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної адміністрації.

Серед нових хворих – 20 дітей та 21 медичний працівник. Найбільше ж випадків підтвердили в місті Одеса – таких 169, та в Овідіопольському районі – 36. Для визначення хворих на Covid-19 за добу в регіоні провели 1415 ПЛР-тестів та 465 ІФА-тестів. За добу від ускладнень коронавірусної інфекції померли п'ятеро людей. Одужання зафіксували ж у 78 людей.

Станом на 3 березня на коронавірусну інфекцію в Одеській області захворіли всього 86727 жителів, з яких 4175 дітей та 2926 медпрацівників. За весь час в регіоні провели 148895 ІФА-тести та 399219 ПЛР-тестів. Померли ж від початку пандемії 1445 людей, а видужали 79499 осіб

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