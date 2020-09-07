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    Новини

    Зниклого безвісти 15-річного мешканця Київщини поліція знайшла на Дніпропетровщині

    • Розсилка
    Хлопця знайшли поліцейські міста Дніпро - Зниклого безвісти 15-річного мешканця Київщини поліція знайшла на Дніпропетровщині
    Хлопця знайшли поліцейські міста Дніпро
    Фото: Нацполіція

    Поліцейські та громадськість тиждень розшукували підлітка

    Поліцейські розшукали та повернули до домівки безвісно зниклого 15-річного жителя села Сніжки Ставищенського району Олега Бойка.

    Пошуки хлопця тривали тиждень. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Розшукати хлопця вдалося спільними зусиллями працівників поліції Київщини та поліцейських із міста Дніпро.

    Нагадаємо, що 1 вересня про зникнення хлопця до поліції повідомила його мати. Неповнолітній пішов з дому 23 серпня. Як з’ясувалось, він і раніше покидав домівку, однак родичі до поліції з відповідною заявою не звертались.

    До пошукових заходів були залучені оперативні працівники поліції, ювенальні поліцейські, орієнтовані усі наряди поліції області та міста Київ, громадськість.

    Поліцейським столичної області вдалося встановити, що хлопець поїхав до своєї знайомої до Дніпропетровщини і звернулись про допомогу до місцевих колег. Розшукали його поліцейські міста Дніпро і передали хлопця ініціаторам розшуку – працівникам поліції Київщини.

    Працівники ювенальної превенції повернули підлітка за місцем проживання, провели роз’яснювальну бесіду з ним та його матір’ю.

    Національна поліція України діти Дніпро Київщина розшук
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