5 службовців Одеської залізниці судитимуть за незаконну порубку лісу

До своєї протиправної діяльності організатор залучив своїх підлеглих, лісорубів та тракториста

За період незаконної діяльності спільників державі завдано понад 1 млн 300 тис. грн шкоди

Прокурори Одеської обласної прокуратури спільно з прокурорами Одеської місцевої прокуратури №3 скерували до суду обвинувальний акт стосовно 5 членів організованої групи, підозрюваних у незаконній порубці лісу.

Про це повідомляється на офіційній сторінці Одеської обласної прокуратури.

До групи входять посадовці одного з підрозділів регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця», підозрюваних у незаконній порубці деревини та заволодінні лісоматеріалами Укрзалізниці (ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246, ч. 5 ст. 191 КК України).

За версією слідства, бригадир відділення одного з підрозділів Одеської залізниці організував незаконну вирубку дерев у лісонасадженнях на території земель АТ «Укрзалізниця» з метою подальшого продажу лісопродукції, що належить товариству, та отримання коштів.

До своєї протиправної діяльності організатор залучив 4 своїх підлеглих, лісорубів та тракториста.

Слід зазначити, що за період незаконної діяльності спільників, з травня по серпень 2020 року, державі завдано понад 1 млн 300 тис. грн шкоди.

Під час проведених обшуків за місцем мешкання фігурантів, у їх офісних приміщеннях та за місцем реалізації лісопродукції правоохоронці виявили та вилучили 4 автомобілі «ЗІЛ-130»; 2 автомобілі УАЗ; 2 трактори «МТЗ-80», бензопили, мобільні телефони, бухгалтерські та кадрові документи, лісорубні квитки, чорнові записи та лісоматеріали.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області за оперативного супроводу співробітників УСР в Одеській області ДСР Національної поліції України.

Нагадаємо, у заповідній зоні Ай-Петрі на території тимчасово окупованого Криму під виглядом будівництва «газопроводу» вирубують ліс.