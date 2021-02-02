Одеські депутати вимагають від парламенту й уряду зниження комунальних тарифів

Накопичення заборгованостей за газ та опалення через високі тарифи порушує права людей

Необхідно переглянути політику надання субсидій

Депутати Одеської обласної ради сьогодні, 2 лютого, звернулися до Верховної Ради та Кабінету міністрів України з проханням не підвищувати тарифи для населення на природний газ і житлово-комунальні послуги, а також збільшити розмір субсидій.

Про це повідомляє Одеський кур’єр.

Депутати вважають, що накопичення заборгованостей за газ та опалення через високі тарифи порушує права людей. Крім того, депутати закликали переглянути політику надання субсидій та відмовитися від їх зниження, оскільки субсидії скоротилися вже на 10 млрд грн.

Проект підтримав і голова Одеської області Сергій Гриневецький.

Голова облради Григорій Діденко запевнив, що він особисто доставить звернення в Київ і доб'ється консультації з урядом.

Варто зазначити, що у районній раді «за» дане рішення проголосували лише 34 депутати з 64. Фракції Опозиційний блок і «За Майбутнє» перед цим покинули сесійну залу на знак протесту проти рішення про передачу майна ліквідованих районів у власність об'єднаних громад. Хоча суть адміністративної реформи передбачає саме це – передачу реальних повноважень місцевого самоврядування від районів до громад.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України дозволив державне регулювання ціни на електроенергію. Задля цього Кабмін вніс електроенергію до списку соціально значимих товарів.