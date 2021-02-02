В Одесі стався обвал скелі через незаконне будівництво
В одеській Аркадії це вже не перший інцидент.
В Одесі, на березі моря, обвалилася скеля, на якій велося незаконне будівництво.
Будівельні роботи проводились між готелем "Портофіно" та рестораном "Крим" на місці майданчика ресторану "Брати Гриль", пише nerukhomi.ua.
Про постраждалих в результаті події не повідомляється.
Як з'ясували журналісти, незаконне будівництво виявили через пару тижнів після того, як мер Одеси Геннадій Труханов проінспектував узбережжі уздовж 16-ї станції Фонтану і до Аркадії.
За інформацією журналістів, замовником будівництва виступала компанія, яка належить доньці начальниці міграційної служби Одеської області Олени Погребняк. Як повідомляється, компанія не встигла отримати дозвільну документацію на початок будівництва, а також містобудівні умови та обмеження.
В одеській Аркадії це вже не перший інцидент. Через незаконне будівництва трапляються обвали схилу. Минулого разу це сталося на місці колишнього ресторану "Перлина". Забудовник планував звести тут чотири 12-поверхові будівлі з підземним паркінгом на 552 автомобіля. При цьому, будівництво велося під виглядом берегоукріплювальних робіт, а висотки забудовник намагався видати за об'єкти рекреації.
Раніше повідомлялося, що в Одесі люди опинилися в пастці, після обвалу сходів у будинку.