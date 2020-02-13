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    Аеропорт «Одеса» сьогодні змінить графік роботи

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    Аеропорт «Одеса» сьогодні змінить графік роботи

    Аеропорту«Одеса» не обслуговуватиме рейси 13 лютого з 11:30 до 17:00

    Міжнародний аеропорт «Одеса» не обслуговуватиме рейси через будівництво аеродромного комплексу з 11:30 до 17:00 13 лютого.

    Про це повідомила пресслужба аеропорту.

    «У зв'язку з проведенням робіт з будівництва аеродромного комплексу аеропорту «Одеса» не обслуговуватиме рейси 13 лютого з 11:30 до 17:00», - сказано в повідомленні.

    Відомство відзначило, що для уточнення деталей про перенесення рейсів необхідно звертатися до представництва авіакомпаній.

    До слова, аеропорт Братислава буде закритий для проведення робіт на обох злітно-посадочних смугах у період з 21 квітня по 1 травня 2020 року включно.

    Одеса будівництво аеропорт
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