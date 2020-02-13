Аеропорт «Одеса» сьогодні змінить графік роботи
Аеропорту«Одеса» не обслуговуватиме рейси 13 лютого з 11:30 до 17:00
Міжнародний аеропорт «Одеса» не обслуговуватиме рейси через будівництво аеродромного комплексу з 11:30 до 17:00 13 лютого.
Про це повідомила пресслужба аеропорту.
«У зв'язку з проведенням робіт з будівництва аеродромного комплексу аеропорту «Одеса» не обслуговуватиме рейси 13 лютого з 11:30 до 17:00», - сказано в повідомленні.
Відомство відзначило, що для уточнення деталей про перенесення рейсів необхідно звертатися до представництва авіакомпаній.
До слова, аеропорт Братислава буде закритий для проведення робіт на обох злітно-посадочних смугах у період з 21 квітня по 1 травня 2020 року включно.