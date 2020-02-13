Аеропорт «Одеса» сьогодні змінить графік роботи



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Аеропорту«Одеса» не обслуговуватиме рейси 13 лютого з 11:30 до 17:00

Міжнародний аеропорт «Одеса» не обслуговуватиме рейси через будівництво аеродромного комплексу з 11:30 до 17:00 13 лютого.

Про це повідомила пресслужба аеропорту.

«У зв'язку з проведенням робіт з будівництва аеродромного комплексу аеропорту «Одеса» не обслуговуватиме рейси 13 лютого з 11:30 до 17:00», - сказано в повідомленні.

Відомство відзначило, що для уточнення деталей про перенесення рейсів необхідно звертатися до представництва авіакомпаній.

До слова, аеропорт Братислава буде закритий для проведення робіт на обох злітно-посадочних смугах у період з 21 квітня по 1 травня 2020 року включно.