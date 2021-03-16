Аварія на воді: теплохід Українського дунайського пароплавства наїхав на міст біля берегів Угорщини (фото)

У ліквідації наслідків навалу надав допомогу екіпаж теплохода «Іваново»

Вчора, 15 березня, теплохід Українського дунайського пароплавства зробив навал на опору моста в місті Байя, що в Угорщині.

Про це повідомили на сторінці Facebook УДП.

Зіткнення сталося о 12:50. Теплохід «Челябінськ» караваном з шести одиниць, слідуючи вниз, зробив навал на опору моста на 1480 км Дунаю. У ліквідації наслідків навалу надав допомогу екіпаж теплохода «Іваново».

Нагадаємо, у Чорному морі біля берегів Румунії затонуло судно з 13 українськими моряками на борту. Прес-секретар Grup Servicii Petroliere Раду Петреску заявив, що в четвер, о 4.40, корабель GSP Falcon отримав аварійне повідомлення від корабля «Volgo Balt 179». «Рятувальна операція розпочалась без зволікань, в надзвичайно складних погодних умовах 50 км / год та хвилях 4 метри», – сказав Раду Петреску.

Петреску згадав, що на сьогодні врятовано десять моряків, а дві людини загинули. «Десять врятованих людей перебувають у лікарні корабля GSP Falcon і отримують всю необхідну допомогу. Наразі одного члена екіпажу не знайдено. Рятувальна операція триває», – заявив прессекретар компанії. Після закінчення рятувальних операцій моряки будуть перевезені до пасажирського причалу в порту Констанца.