До одеського порту прибула легендарна вітрильна яхта

SY Joseph Conrad була побудована понад століття тому і зараз потребує ремонту в Україні

Яхта, збудована понад сто років тому, прибула учора, 14 березня, до Одеського морського порту, далі її шлях лежатиме до Миколаєва.

Як повідомили в прес-службі порту, в неділю в акваторію порту зайшла вітрильна супер'яхта Joseph Conrad (прапор Маршалових островів).

Відзначається, що це судно побудоване у 1916 році, його довжина – 37 метрів.

В українські води сталевий вітрильник прибув з Хорватії. Перед цим він побував в портах Греції і Португалії, до них – на Кубі, яка стала кінцевою точкою кругосвітньої подорожі SY Joseph Conrad.

Судно завели в Нову гавань і пришвартували біля причалу №17 морського вокзалу лоцман Ігор Бойко і лоцман-стажер Олександр Кузнєцов. На борту яхти перебувають 5 членів екіпажу.

«Першими на борт яхти піднялися співробітники санітарно-карантинного відділу Одеського порту, яким капітан пред'явив медико-санітарну декларацію. Після цього лікар-епідеміолог провела температурний скринінг членів екіпажу, яхтсмени заповнили опитувальні листи. Завтра екіпаж здасть ПЛР-тести», – йдеться в повідомленні.

Дозвіл на сходження на берег яхтсмени отримають після виконання всіх карантинних застережень, введених у зв'язку з пандемією коронавірусу.

За наявною інформацією, супер'яхта, якій виповнилося 105 років, зайшла в Україну для вирішення питання чергової реновації. На який із суднових верфей її ремонтуватимуть, поки невідомо. Це залежить від результатів переговорів між судновласником і представниками верфі.

«Швидше за все, з Одеси яхта відправиться до Миколаєва, де базуються фірми, які займаються реновацією суден маломірного флоту», – розповіли в порту.

У прес-службі додали, що Joseph Conrad (Джозеф Конрад, при народженні Юзеф Теодор Конрад Коженьовський, 1857-1924) – англійський письменник польського походження, уродженець України. Він вважається одним з найбільших англійських прозаїків. Його твори мали великий вплив на творчість багатьох класиків літератури, серед яких Ернест Хемінгуей, Грем Грін, Вільям Берроуз та ін. Конрад - автор романів та оповідань на морську тематику. При їх написанні автор використовував власний досвід плавання в британському торговому флоті.

Раніше повідомлялося, що на Одещині на причалі в селі Бурлача Балка сталася пожежа на яхті депутата Таїрівської об'єднаної територіальної громади Всеволода Шаєвського.