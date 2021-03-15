В Одеській області розгортають додаткові «ковідні» ліжка

Регіон отримає ще 70 місць

Зростання кількості хворих на Covid-19 призвело до стрімкого заповнення ліжкового фонду в Одеській області.

У зв’язку з цим директор Департаменту охорони здоров’я ОДА Наталія Одарій-Захар’єва звернулася до Міністерства охорони здоров’я з проханням розгорнути додаткові «ковідні» ліжка, повідомляє пресслужба Одеської ОДА . Після узгодження спеціалізований стаціонар планують відкрити на базі КНП «Одеська обласна клінічна лікарня».

Таким чином, регіон отримає ще 70 місць, а лікарня увійде до переліку обласних лікарень «першої хвилі». Всі додаткові ліжка будуть забезпечені централізованою подачею кисню плюс до всього лікарня отримає 10 апаратів ШВЛ та оснащену палату інтенсивної терапії.

За підрахунками фахівців, поки цього резерву буде достатньо, але якщо ситуація в Одеській області буде погіршуватися, департаментом будуть задіяні ще ряд підпорядкованих лікарень, на базі яких зможуть надавати допомогу пацієнтам, хворим на Covid-19. Вже попередньо розглянуті заходи та підготовлено план дій щодо перепрофілювання лікувальних закладів, з Читайте також:

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