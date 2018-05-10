Автомобіль влетів у бетонну опору на Генуезькій вулиці. Стовп вистояв
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Ранкове ДТП в Одесі
Сьогодні, 10 травня, приблизно о 4 ранку, на вулиці Генуезькій сталося ДТП за участю одного автомобіля. Про це інформує відділ комунікації Національної поліції в Одесі, повідомляє «Главком».
За попередніми даними, причиною зіткнення з бетонною опорою стала втрата управління автомобілем Peugeot. На щастя, обійшлося без постраждалих.
За порушення ПДД на чоловіка склали адміністративний протокол.