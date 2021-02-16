Одеська старовинна: в мережі показали як у місті колись чистили вулиці від снігу

В тексті документу сказано, що відповідальність за очищення ділянки від снігу повністю лежить на власнику будинку

Примітно, що всі дії двірників чітко регламентовані з точністю до сантиметра

Одеський краєзнавчий музей опублікував унікальний документ 1892 року.

У ньому йдеться про правила розчищення від снігу одеських вулиць: тротуарів і проїжджої частини, площ і дворів, повідомляється на сторінці музею у Facebook.

Примітно, що всі дії двірників чітко регламентовані з точністю до сантиметра.

В тексті документу сказано, що відповідальність за очищення ділянки від снігу повністю лежить на власнику будинку. «Очищення від снігу вулиць, площ та тротуарів з узбіччями в місті і його передмістях є обов'язком власників будинків і незабудованих ділянок, що належать до їх володінь…Ходова смуга тротуару очищається негайно після випадання снігу, яка б кількості снігу не знаходилась на ньому. Двори при будинках очищаються від снігу в тому випадку, якщо змітання снігу пов'язане з утворенням у дворі куп, що перешкоджають вільному руху екіпажів або возів», – зазначається у документі .

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