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    Одеська старовинна: в мережі показали як у місті колись чистили вулиці від снігу

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    В тексті документу сказано, що відповідальність за очищення ділянки від снігу повністю лежить на власнику будинку - Одеська старовинна: в мережі показали як у місті колись чистили вулиці від снігу
    В тексті документу сказано, що відповідальність за очищення ділянки від снігу повністю лежить на власнику будинку
    фото: Facebook

    Примітно, що всі дії двірників чітко регламентовані з точністю до сантиметра

    Одеський краєзнавчий музей опублікував унікальний документ 1892 року.

    У ньому йдеться про правила розчищення від снігу одеських вулиць: тротуарів і проїжджої частини, площ і дворів, повідомляється на сторінці музею у Facebook.

    Примітно, що всі дії двірників чітко регламентовані з точністю до сантиметра.

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    Одеська старовинна: в мережі показали як у місті колись чистили вулиці від снігу
    Одеська старовинна: в мережі показали як у місті колись чистили вулиці від снігу
    Одеська старовинна: в мережі показали як у місті колись чистили вулиці від снігу

    В тексті документу сказано, що відповідальність за очищення ділянки від снігу повністю лежить на власнику будинку. «Очищення від снігу вулиць, площ та тротуарів з узбіччями в місті і його передмістях є обов'язком власників будинків і незабудованих ділянок, що належать до їх володінь…Ходова смуга тротуару очищається негайно після випадання снігу, яка б кількості снігу не знаходилась на ньому. Двори при будинках очищаються від снігу в тому випадку, якщо змітання снігу пов'язане з утворенням у дворі куп, що перешкоджають вільному руху екіпажів або возів», – зазначається у документі .

    Нагадаємо, у Вінниці вирішили проекспериментувати в боротьбі з ожеледицею за допомогою кавової гущі.

    Теги: історія Одеса снігопад
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