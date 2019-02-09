Через грип в Ізмаїлі школу закрили на карантин



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За підсумками січня рівень захворюваності на грип та ГРВІ серед дітей Одещини зріс на 4%

Для запобігання спалаху захворюваності на ГРВІ та грип в Ізмаїлі тимчасово закрили школу №1.

Як повідомили в прес-службі міськради Ізмаїла, карантин триватиме як мінімум до 16 лютого.

«За останні три дні стрімко піднявся відсоток захворюваності серед учнів школи», - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, що за даними Одеського обласного лабораторного центру МОЗ, станом на кінець січня рівень захворюваності на грип та ГРВІ серед дітей в області зріс на 4%.

Найвищі показники були зареєстровані в Ізмаїльському, Лиманському і Арцизькому районах.

Джерело: Думская