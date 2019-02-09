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    Через грип в Ізмаїлі школу закрили на карантин

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    Через грип в Ізмаїлі школу закрили на карантин

    За підсумками січня рівень захворюваності на грип та ГРВІ серед дітей Одещини зріс на 4%

    Для запобігання спалаху захворюваності на ГРВІ та грип в Ізмаїлі тимчасово закрили школу №1.
    Як повідомили в прес-службі міськради Ізмаїла, карантин триватиме як мінімум до 16 лютого.

    «За останні три дні стрімко піднявся відсоток захворюваності серед учнів школи», - йдеться в повідомленні.

    Відзначимо, що за даними Одеського обласного лабораторного центру МОЗ, станом на кінець січня рівень захворюваності на грип та ГРВІ серед дітей в області зріс на 4%.

    Найвищі показники були зареєстровані в Ізмаїльському, Лиманському і Арцизькому районах.

    Джерело: Думская

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