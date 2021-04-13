Черговий обвал будівлі в Одесі: уламки зачепило припарковані автомобілі (фото)

Подія сталася ввечері, коли на вулиці було досить людно

В Одесі з будівлі на Дерибасівській обрушився фрагмент фасаду. Про це пише «Думська».

Увечері з фасаду кутового триповерхового будинку, розташованого за адресою Дерибасівська,15/ Катерининська,19, впали шматки карниза. У результаті події ніхто не постраждав. Уламки зачепили припарковані автомобілі.

«Співробітники КП «ЖКС «Порто-Франківський» оперативно огородили небезпечну ділянку. Представник власника будівлі запевнив, що вранці 13.04 на місці працюватиме спецтехніка та робітники, які ліквідують аварійні елементи фасаду», – повідомили в Департаменті міського господарства.

Тим часом, минулого тижня в Одесі на одній із вулиці шматки фасаду будинку пошкодили припарковані автомобілі. Великі елементи фасаду обрушилися з кінотеатру «Одеса». Як повідомляють очевидці, одній машині камені розбили заднє скло і люк, а на інший залишили вм'ятини на капоті. Люди, що стояли під час обвалення біля машин, дивом не постраждали.