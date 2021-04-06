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    В Одесі понівечило машини уламками фасаду будинку (фото)

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    Кінотеатр &laquo;Одеса&raquo;, розташований на площі Віри Холодної за адресою Спирідонівська, 1/3, вже багато років стоїть у запустінні - В Одесі понівечило машини уламками фасаду будинку (фото)
    Кінотеатр «Одеса», розташований на площі Віри Холодної за адресою Спирідонівська, 1/3, вже багато років стоїть у запустінні
    фото: Думська

    Люди, що стояли під час обвалення біля машин дивом не постраждали.

    В Одесі на одній із вулиці шматки фасаду будинку пошкодили припарковані автомобілі. Великі елементи фасаду обрушилися з кінотеатру «Одеса». Як повідомляють очевидці, одній машині камені розбили заднє скло і люк, а на інший залишили вм'ятини на капоті. Про це пише «Думська».

    Люди, що стояли під час обвалення біля машин дивом не постраждали.

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    В Одесі понівечило машини уламками фасаду будинку (фото)
    В Одесі понівечило машини уламками фасаду будинку (фото)
    В Одесі понівечило машини уламками фасаду будинку (фото)

    Нагадаємо, кінотеатр «Одеса», розташований на площі Віри Холодної за адресою Спирідонівська, 1/3, вже багато років стоїть у запустінні. Більше 10 років тому на нього збиралися відрізати п'ятиповерхову скляну конструкцію і перетворити будинок готель на 139 номерів, але в мерії проект відхилили. У 2014 році власник будівлі, компанія «Технобуд», намагалася продати його за 10 мільйонів доларів, але угода так і не відбулася.

    Тим часом, в Одесі анонсували роботи з відновлення будинку-пам'ятки на вулиці Ніжинській, 16, частина якого обвалилася 1 березня. На реставраційні роботи у мерії планують виділити 500 тисяч гривень. Відповідне рішення одеські депутати ухвалили на засіданні міськради.

    Теги: Одеса машини аварія будинок
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