В Одесі понівечило машини уламками фасаду будинку (фото)

Кінотеатр «Одеса», розташований на площі Віри Холодної за адресою Спирідонівська, 1/3, вже багато років стоїть у запустінні

Люди, що стояли під час обвалення біля машин дивом не постраждали.

В Одесі на одній із вулиці шматки фасаду будинку пошкодили припарковані автомобілі. Великі елементи фасаду обрушилися з кінотеатру «Одеса». Як повідомляють очевидці, одній машині камені розбили заднє скло і люк, а на інший залишили вм'ятини на капоті. Про це пише «Думська».

Люди, що стояли під час обвалення біля машин дивом не постраждали.

Нагадаємо, кінотеатр «Одеса», розташований на площі Віри Холодної за адресою Спирідонівська, 1/3, вже багато років стоїть у запустінні. Більше 10 років тому на нього збиралися відрізати п'ятиповерхову скляну конструкцію і перетворити будинок готель на 139 номерів, але в мерії проект відхилили. У 2014 році власник будівлі, компанія «Технобуд», намагалася продати його за 10 мільйонів доларів, але угода так і не відбулася.

Тим часом, в Одесі анонсували роботи з відновлення будинку-пам'ятки на вулиці Ніжинській, 16, частина якого обвалилася 1 березня. На реставраційні роботи у мерії планують виділити 500 тисяч гривень. Відповідне рішення одеські депутати ухвалили на засіданні міськради.