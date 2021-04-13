На Одеській митниці зникли товари майже на $500 тисяч

Окрім відсутності товарів на митному складі, виявили також і товари, не поміщені у митний режим.

Окрім відсутності товарів на митному складі, виявили також і товари, не поміщені у митний режим

На митному складі в Одесі виявили відсутність восьми контейнерів з товарами широкого вжитку майже на 500 тисяч доларів. Про це повідомляє пресслужба відомства.

В понеділок, 12 квітня, посадові особи Одеської митниці Держмитслужби виявили відсутність восьми контейнерів з товарами широкого вжитку. Вартість зниклого товару – $473 тисяч, загальна вага – 157 тонн.

Окрім відсутності товарів на митному складі, виявили також і товари, не поміщені у митний режим. Через це Одеська митниця видала наказ про зупинення використання митного складу та склала п'ять протоколів про порушення митних правил. Повідомлення про наявні порушення направили до Нацполіції.

Нагадаємо, в Одесі судитимуть чотирьох людей за контрабанду80 кг кокаїну на $30 млн. Прокурори скерували до суду справу чотирьох громадян Ізраїлю, яких підозрюють у контрабанді понад 80 кг кокаїну з Республіки Перу. Про таке повідомили у пресслужбі СБУ в Одеській області.

Підозрюваних затримали наприкінці серпня минулого року. За версією слідства, вони намагалися незаконно переправити понад 80 кг кокаїну з Республіки Перу до України.

Контрабандний вантаж митники виявили в одному з контейнерів, що прибув до Одеського морського торговельного порту. Там знайшли 114 брикетів кокаїну, більшість з яких мали маркування у вигляді літер та цифр. Правоохоронці переконані, таке маркування вказує на приналежність вантажу до конкретного наркосиндикату.