На Одеській митниці зникли товари майже на $500 тисяч
Окрім відсутності товарів на митному складі, виявили також і товари, не поміщені у митний режим
На митному складі в Одесі виявили відсутність восьми контейнерів з товарами широкого вжитку майже на 500 тисяч доларів. Про це повідомляє пресслужба відомства.
В понеділок, 12 квітня, посадові особи Одеської митниці Держмитслужби виявили відсутність восьми контейнерів з товарами широкого вжитку. Вартість зниклого товару – $473 тисяч, загальна вага – 157 тонн.
Окрім відсутності товарів на митному складі, виявили також і товари, не поміщені у митний режим. Через це Одеська митниця видала наказ про зупинення використання митного складу та склала п'ять протоколів про порушення митних правил. Повідомлення про наявні порушення направили до Нацполіції.
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