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    Четверо грабіжників-одеситів постануть перед судом

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    Четверо грабіжників-одеситів постануть перед судом

    Підстерегли вночі, побили та забрали гроші – відповідатимуть у суді четверо грабіжників з Одеси

    Прокурори Одеської місцевої прокуратури № 4 направили до суду  обвинувальний акт стосовно чотирьох мешканців Одеси, причетних до грабежу у Суворовському районі.

    Про це інформує прес-служба прокуратури в Одеській області, повідомляє «Главком».

    Вночі, у лютому цього року, ділки підстерегли відвідувача, який виходив в розважального закладу по вул. Заболотного. Далі на авто «BMW»  вони прослідкували за чоловіком до будинку.

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    Один з нападників підбіг ззаду та декілька разів вдарив потерпілого по голові, однак той не розгубився і почав захищатися. До чоловіків підійшло ще троє з автомобіля та разом почали бити чоловіка.

    Скориставшись безпорадним станом потерпілого, підозрювані відібрали  прикраси, кошти, гаманець, телефон, майна загалом на близько 75 тис грн та поїхали з місця злочину.

    Також одного з нападників підозрюють у незаконному носінні та зберіганні зброї. Оскільки під час затримання правоохоронці вилучили у фігуранта розбійного нападу пістолет «STALKER 2918 -S».

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