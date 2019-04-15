Четверо грабіжників-одеситів постануть перед судом



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Підстерегли вночі, побили та забрали гроші – відповідатимуть у суді четверо грабіжників з Одеси

Прокурори Одеської місцевої прокуратури № 4 направили до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох мешканців Одеси, причетних до грабежу у Суворовському районі.

Про це інформує прес-служба прокуратури в Одеській області, повідомляє «Главком».

Вночі, у лютому цього року, ділки підстерегли відвідувача, який виходив в розважального закладу по вул. Заболотного. Далі на авто «BMW» вони прослідкували за чоловіком до будинку.

Один з нападників підбіг ззаду та декілька разів вдарив потерпілого по голові, однак той не розгубився і почав захищатися. До чоловіків підійшло ще троє з автомобіля та разом почали бити чоловіка.

Скориставшись безпорадним станом потерпілого, підозрювані відібрали прикраси, кошти, гаманець, телефон, майна загалом на близько 75 тис грн та поїхали з місця злочину.

Також одного з нападників підозрюють у незаконному носінні та зберіганні зброї. Оскільки під час затримання правоохоронці вилучили у фігуранта розбійного нападу пістолет «STALKER 2918 -S».