Четвертий морський порт Одещини втратив начальника



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Анатолій Яблунівський Фото: пресслужба порту

Керівника порту «Южний» звільнили з посади

Міністерство інфраструктури України звільнило 4 листопада Анатолія Яблунівського з посади в.о. директора торгового морського порту «Южний».

«4 листопада 2019 року наказом Міністерства інфраструктури звільнено з роботи виконуючого обов’язки директора ДП «Морський торговельний порт «Южний» Яблунівського Анатолія Миколайовича відповідно до пункту 2 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України. Наказ підписано Міністром інфраструктури Владиславом Криклієм», - йдеться у повідомленні на сайті відомства.

На цій посаді Яблунівський працював з червня 2018 року. саме коли справи порту для колективу бажали бути кращими. Спад виробництва руди, яка становила суттєву частку перевалки вантажів, позначився на підприємстві.

В той же час у пресслужбі порту повідомляють, що цьогоріч до металу і зернових додались нікелева руда, бетонітова глина та мінеральні добрива. Загалом за рахунок цих вантажів ДП «МТП «Южний» збільшив перевалку на понад мільйон тонн.

Також речники підприємства розповсюдили звіт про переможні досягнення та зустріч колективом Нового року вже посеред жовтня.

«Колектив Державного підприємства «Морський торговельний порт «Южний» на 77 днів раніше виконав річний виробничий план. За даними головної диспетчерської 15 жовтня о 20:00 підприємством опрацьовано 11 млн. 680 тисяч тонн вантажів (100% плану на 2019 рік). 67% від загального обсягу склав експорт руди, чавуну, зернобобових вантажів та продуктів їх переробки, решта – імпорт енергетичного та коксівного вугілля, транзит, каботаж. З початку року опрацьовано 197 суден, що на 14% більше, ніж минулоріч. Понад 40% флоту, який опрацьовують біля причалів держстивідора – судна типу «кейпсайз» вантажомісткістю понад 200 тис. тонн», - йдеться у повідомленні на сайті порту.

Зазначимо, що вже четвертий торговий морський порт Одеської області втратив начальника за два місяці роботи нового міністра Владислава Криклія. Перед тим міністр почистив командну ланку морських портів в Одесі, Чорноморську, Білгород-Дністровському.