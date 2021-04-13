Covid-19 на Одещині: лабораторно підтвердили 795 випадків

2 тисячі 112 мешканців області, у яких підтвердили інфікування, померли

За минулу добу захворювання на Covid-19 лабораторно підтвердили у 795 мешканців Одеської області. З них 30 дітей та 23 медпрацівники, повідомили в пресслужбі Одеської облдержадміністрації.

Усього станом на 13 квітня коронавірусну інфекцію діагностували у 121 тисячі 662 мешканців регіону. З них 5 тисяч 402 дитини та 3 тисячі 732 медпрацівники.

Також з початку пандемії від Covid-19 повністю одужали 87 тисяч 362 людини. 2 тисячі 112 мешканців області, у яких підтвердили інфікування, померли.

Ареал розповсюдження захворювання за даними Одеської ОДА:

м. Одеса – 56487 (діти – 2213, медпрацівники – 1354);

м. Б.-Дністровський – 1623 (діти – 45, медпрацівники – 87);

м. Ізмаїл – 7022 (діти – 213, медпрацівники – 228);

м. Чорноморськ – 6862 (діти – 538, медпрацівники – 92);

м. Теплодар – 558 (діти – 20, медпрацівники – 15);

м. Южний – 2204 (діти – 104, медпрацівники – 30);

м. Балта – 1171 (діти – 29, медпрацівники – 91);

м. Подільськ – 1320 (діти – 51, медпрацівники – 75);

Загалом по Україні напередодні виявили 11 680 випадків захворювання. Зафіксовано 457 летальних випадків. Це найбільший показник від початку епідемії. Одужали 14 019 пацієнтів.

Як повідомляє на своїй Facebook-сторінці міністр охорони здоров’я Максим Степанов, минулої доби було здійснено 83 975 тестувань (зокрема методом ПЛР – 38 684, методом ІФА – 19 284, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 26 007). За добу в Україні проти Covid-19 щеплено 10 135 людей. 388 401 людина щеплена від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 388 399 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб.