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    Covid-19 на Одещині: лабораторно підтвердили 795 випадків

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    Усього станом на 13 квітня коронавірусну інфекцію діагностували у 121 тисячі 662 мешканців регіону - Covid-19 на Одещині: лабораторно підтвердили 795 випадків
    Усього станом на 13 квітня коронавірусну інфекцію діагностували у 121 тисячі 662 мешканців регіону
    Фото з відкритих джерел

    2 тисячі 112 мешканців області, у яких підтвердили інфікування, померли

    За минулу добу захворювання на Covid-19 лабораторно підтвердили у 795 мешканців Одеської області. З них 30 дітей та 23 медпрацівники, повідомили в пресслужбі Одеської облдержадміністрації.

    Усього станом на 13 квітня коронавірусну інфекцію діагностували у 121 тисячі 662 мешканців регіону. З них 5 тисяч 402 дитини та 3 тисячі 732 медпрацівники.

    Також з початку пандемії від Covid-19 повністю одужали 87 тисяч 362 людини. 2 тисячі 112 мешканців області, у яких підтвердили інфікування, померли.

    Ареал розповсюдження захворювання за даними Одеської ОДА:

    м. Одеса – 56487 (діти – 2213, медпрацівники – 1354);

    м. Б.-Дністровський – 1623 (діти – 45, медпрацівники – 87);

    м. Ізмаїл – 7022 (діти – 213, медпрацівники – 228);

    м. Чорноморськ – 6862 (діти – 538, медпрацівники – 92);

    м. Теплодар – 558 (діти – 20, медпрацівники – 15);

    м. Южний – 2204 (діти – 104, медпрацівники – 30);

    м. Балта – 1171 (діти – 29, медпрацівники – 91);

    м. Подільськ – 1320 (діти – 51, медпрацівники – 75);

    Загалом по Україні напередодні виявили 11 680 випадків захворювання. Зафіксовано 457 летальних випадків. Це найбільший показник від початку епідемії. Одужали 14 019 пацієнтів.

    Як повідомляє на своїй Facebook-сторінці міністр охорони здоров’я Максим Степанов, минулої доби було здійснено 83 975 тестувань (зокрема методом ПЛР – 38 684, методом ІФА – 19 284, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 26 007). За добу в Україні проти Covid-19 щеплено 10 135 людей. 388 401 людина щеплена від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 388 399 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб.

    Теги: Одещина коронавірус
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