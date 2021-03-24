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    Covid-19 на Одещині: інфекцію діагностували у понад 100 тисяч мешканців регіону

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    Covid-19 на Одещині: інфекцію діагностували у понад 100 тисяч мешканців регіону
    фото: з відкритих джерел

    З початку пандемії від Covid-19 повністю одужали понад 82 тисячі людей

    За минулу добу захворювання на Covid-19 лабораторно підтвердили у 1 тисячі 177 мешканців Одеської області. З них 44 дитини та 30 медпрацівників, повідомили в пресслужбі Одеської облдержадміністрації.

    Усього станом на 24 березня коронавірусну інфекцію діагностували у 100 тисяч 548 мешканців регіону. З них 4 тисячі 714 дітей та 3 тисячі 296 медпрацівників.

    Також з початку пандемії від Covid-19 повністю одужали 82 тисячі 343 людини. 1 тисяча 654 мешканця області, у яких підтвердили інфікування, померли.

    Ареал розповсюдження захворювання за даними Одеської ОДА:

    м. Одеса – 46658 (діти – 1935, медпрацівники – 1231);

    м. Б.-Дністровський – 1394 (діти – 40, медпрацівники – 79);

    м. Ізмаїл – 6050 (діти – 192, медпрацівники – 196);

    м. Чорноморськ – 5098 (діти – 431, медпрацівники – 58);

    м. Теплодар – 483 (діти – 20, медпрацівники – 14);

    м. Южний – 2044 (діти – 100, медпрацівники – 30);

    м. Балта – 934 (діти – 21, медпрацівники – 83);

    м. Подільськ – 951 (діти – 41, медпрацівники – 60).

    Нагадаємо, на Одещині померла жінка-військовослужбовець, яка нещодавно вакцинувалась

    Теги: Одещина коронавірус
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