Covid-19 на Одещині: інфекцію діагностували у понад 100 тисяч мешканців регіону
З початку пандемії від Covid-19 повністю одужали понад 82 тисячі людей
За минулу добу захворювання на Covid-19 лабораторно підтвердили у 1 тисячі 177 мешканців Одеської області. З них 44 дитини та 30 медпрацівників, повідомили в пресслужбі Одеської облдержадміністрації.
Усього станом на 24 березня коронавірусну інфекцію діагностували у 100 тисяч 548 мешканців регіону. З них 4 тисячі 714 дітей та 3 тисячі 296 медпрацівників.
Також з початку пандемії від Covid-19 повністю одужали 82 тисячі 343 людини. 1 тисяча 654 мешканця області, у яких підтвердили інфікування, померли.
Ареал розповсюдження захворювання за даними Одеської ОДА:
м. Одеса – 46658 (діти – 1935, медпрацівники – 1231);
м. Б.-Дністровський – 1394 (діти – 40, медпрацівники – 79);
м. Ізмаїл – 6050 (діти – 192, медпрацівники – 196);
м. Чорноморськ – 5098 (діти – 431, медпрацівники – 58);
м. Теплодар – 483 (діти – 20, медпрацівники – 14);
м. Южний – 2044 (діти – 100, медпрацівники – 30);
м. Балта – 934 (діти – 21, медпрацівники – 83);
м. Подільськ – 951 (діти – 41, медпрацівники – 60).
Нагадаємо, на Одещині померла жінка-військовослужбовець, яка нещодавно вакцинувалась