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    Covid-19 на Вінниччині: рекордна кількість смертей за добу

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    Кількість хворих зросла на 562 за добу - Covid-19 на Вінниччині: рекордна кількість смертей за добу
    Кількість хворих зросла на 562 за добу
    фото: з відкритих джерел

    Наразі в області хворіє 21 200 людей

    Станом на ранок 7 квітня на Вінниччині з початку фіксування коронавірусу виявили 61 015 випадків інфікування. Кількість хворих зросла на 562 за добу. В області за добу від ускладнень, викликаних коронавірусом, померло 25 людей. Це рекордна для Вінниччини кількість померлих від коронавірусу за одну добу.

    Як повідомляє сайт РНБО, наразі на Вінниччині хворіє 21 200 людей. Загалом на Вінниччині вже одужало 38 614 людей та 1 201 людина померла.

    Тим часом, за минулу добу в Україні виявлено 15 415 нових хворих на Covid-19. Зокрема, захворіли 636 дітей та 437 медпрацівників. Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.

    До лікарень вчора з діагнозом ковід госпіталізували 5 587 осіб. Також зафіксовано 481 смерть від Covid-19. За офіційними даними 6 квітня одужало 11 472 ковід-пацієнтів.

    «Здійснено тестувань за добу – 140 224 (зокрема методом ПЛР – 59 049, методом ІФА – 23 778, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 57 397)», - повідомив міністр.

    Теги: Вінниччина коронавірус
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