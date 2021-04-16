Covid-19 на Одещині: вірус не відступає

Станом на 16 квітня на коронавірусну інфекцію в Одеській області захворіли всього 124764 жителі

Лабораторно підтверджено 1315 нових випадків коронавірусу в Одеській області протягом минулого дня, 15 квітня. Про це свідчать дані РНБО.

Протягом минулої доби на коронавірусну інфекцію захворіли 1315 жителів Одеського регіону. За добу від ускладнень коронавірусної інфекції померли 33 людини. Одужали за минулу добу 153 осіб.

Станом на 16 квітня на коронавірусну інфекцію в Одеській області захворіли всього 124764 жителі. Померла ж від початку пандемії 2221 людина, а видужати вдалось 87990 особам. Все ще хворіють 34553 людини

Тим часом, протягом доби 15 квітня в Україні зареєстровано 17 479 нових випадків Covid-19, від хвороби одужали понад 12 тисяч пацієнтів.

Також за минулу добу

госпіталізовано – 4 348 осіб;

летальних випадків – 438;

одужало – 12 054 особи;

здійснено тестувань за добу – 109 584.

За весь час пандемії в Україні