Covid-19 на Одещинні: зафіксували понад тисячу нових випадків
Серед нових хворих – 43 дітей та 22 медичних працівники
В Одеській області протягом минулого дня, 7 квітня, лабораторно підтверджено 1142 нових випадків коронавірусу. Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної адміністрації.
Серед нових хворих – 43 дітей та 22 медичних працівники. Найбільша кількість випадків була зафіксована в Одесі – 550, Чорноморську – 111, Овідіопольському районі – 70, в Біляївському районі – 57. За добу від ускладнень коронавірусної інфекції померли 43 людини. Одужали за минулу добу 262 осіб. Для визначення хворих на Covid-19в регіоні провели 1164 ІФА-тести та 4240 ПЛР-тестів за добу.
Тим часом, в Україні зафіксовано 19 419 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Про це повідомив в Facebook очільник МОЗ Максим Степанов.
«19 419 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 08 квітня 2021 року. Зокрема, захворіли 766 дітей та 480 медпрацівників», – написав він.
Також за минулу добу
- госпіталізовано – 5092 особи;
- летальних випадків – 464;
- одужало – 10 032 особи;
- здійснено тестувань за добу – 128 440 (зокрема методом ПЛР – 57 996, методом ІФА – 23 647, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 46 797).