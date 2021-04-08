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    Covid-19 на Одещинні: зафіксували понад тисячу нових випадків

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    Найбільша кількість випадків була зафіксована в Одесі &ndash; 550 - Covid-19 на Одещинні: зафіксували понад тисячу нових випадків
    Найбільша кількість випадків була зафіксована в Одесі – 550
    фото: з відкритих джерел

    Серед нових хворих – 43 дітей та 22 медичних працівники

    В Одеській області протягом минулого дня, 7 квітня, лабораторно підтверджено 1142 нових випадків коронавірусу. Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної адміністрації.

    Серед нових хворих – 43 дітей та 22 медичних працівники. Найбільша кількість випадків була зафіксована в Одесі – 550, Чорноморську – 111, Овідіопольському районі – 70, в Біляївському районі – 57. За добу від ускладнень коронавірусної інфекції померли 43 людини. Одужали за минулу добу 262 осіб. Для визначення хворих на Covid-19в регіоні провели 1164 ІФА-тести та 4240 ПЛР-тестів за добу.

    Тим часом, в Україні зафіксовано 19 419 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Про це повідомив в Facebook очільник МОЗ Максим Степанов.

    «19 419 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 08 квітня 2021 року. Зокрема, захворіли 766 дітей та 480 медпрацівників», – написав він.

    Також за минулу добу

    • госпіталізовано – 5092 особи;
    • летальних випадків – 464;
    • одужало – 10 032 особи;
    • здійснено тестувань за добу – 128 440 (зокрема методом ПЛР – 57 996, методом ІФА – 23 647, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 46 797).
    Теги: Одещина коронавірус
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