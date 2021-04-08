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    Covid-19 на Вінниччині: 604 випадки захворювання

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    Від ускладнень викликаних коронавірусом померли ще 28 жителя області - Covid-19 на Вінниччині: 604 випадки захворювання
    Від ускладнень викликаних коронавірусом померли ще 28 жителя області
    фото: з відкритих джерел

    Усього в області зафіксовано 61 619 лабораторно підтверджених випадків

    За минулу добу у Вінницькій області виявили 604 випадки захворювання на коронавірусну хворобу. Серед регіонів України за абсолютною кількістю підтверджених випадків захворювання область посідає 16-те місце.

    Станом на 8 квітня, зафіксовано 61 619 лабораторно підтверджених випадків захворювання на Covid-19. Загалом одужали 39 235 (+621) пацієнтів, від ускладнень викликаних коронавірусом померли ще 28 жителя області. Наразі на території області зареєстровано 1229 летальних випадків від Covid-19.

    Тим часом, в Україні зафіксовано 19 419 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Про це повідомив в Facebook очільник МОЗ Максим Степанов.

    «19 419 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 08 квітня 2021 року. Зокрема, захворіли 766 дітей та 480 медпрацівників», – написав він.

    Також за минулу добу

    госпіталізовано – 5092 особи;

    летальних випадків – 464;

    одужало – 10 032 особи;

    здійснено тестувань за добу – 128 440 (зокрема методом ПЛР – 57 996, методом ІФА – 23 647, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 46 797).

    Теги: Вінниччина коронавірус
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