Від ускладнень викликаних коронавірусом померли ще 28 жителя області

Усього в області зафіксовано 61 619 лабораторно підтверджених випадків

За минулу добу у Вінницькій області виявили 604 випадки захворювання на коронавірусну хворобу. Серед регіонів України за абсолютною кількістю підтверджених випадків захворювання область посідає 16-те місце.

Станом на 8 квітня, зафіксовано 61 619 лабораторно підтверджених випадків захворювання на Covid-19. Загалом одужали 39 235 (+621) пацієнтів, від ускладнень викликаних коронавірусом померли ще 28 жителя області. Наразі на території області зареєстровано 1229 летальних випадків від Covid-19.

Тим часом, в Україні зафіксовано 19 419 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Про це повідомив в Facebook очільник МОЗ Максим Степанов.

«19 419 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 08 квітня 2021 року. Зокрема, захворіли 766 дітей та 480 медпрацівників», – написав він.

Також за минулу добу

госпіталізовано – 5092 особи;

летальних випадків – 464;

одужало – 10 032 особи;

здійснено тестувань за добу – 128 440 (зокрема методом ПЛР – 57 996, методом ІФА – 23 647, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 46 797).