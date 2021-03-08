Covid-19 в Одеській області: хворобу підтвердили у 298 мешканців

Наразі на лікуванні в міській клінічній інфекційній лікарні Одеси перебувають 267 хворих на Covid-19

Усього станом на восьме березня коронавірусну інфекцію діагностували у 88 тисяч 611 мешканців регіону

За минулу добу захворювання на Covid-19 лабораторно підтвердили у 298 мешканців Одеської області. З них 175 – одесити, повідомили в пресслужбі Одеської міської ради.

Усього станом на восьме березня коронавірусну інфекцію діагностували у 88 тисяч 611 мешканців регіону. З них 40 тисяч 43 людини – жителі Одеси.

Наразі на лікуванні в міській клінічній інфекційній лікарні перебувають 267 хворих на Covid-19. З них 82 людини, за оцінкою медиків, перебувають у стані середньої тяжкості, а 185 – у тяжкому стані.

Також за минулу добу в інфекційну лікарню потрапили 23 людини з підозрою на Covid-19. Загалом станом на вечір сьомого березня в опорних лікарнях Одеси залишилося 141 місце для госпіталізації хворих на Covid-19, повідомили в Одеській міській раді.

У пресслужбі міськради додали, що за останню добу одужали 65 мешканців Одеси.

Нагадаємо, Угорщина встановила рекорд із захворюваності на Covid-19.