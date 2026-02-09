В Одесі поліція перекрила нелегальний канал переправлення осіб через кордон (фото)

Фіктивні шлюби надавали іноземцям можливість отримати посвідку на тимчасове проживання в Україні та безперешкодно перетинати державний кордон

В Одесі поліцейські перекрили канал незаконного переправлення осіб через державний кордон. про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національну поліцію України.

Як повідомляється, до групи входили дві місцеві жінки віком 41 та 36 років і 49-річний чоловік. Вони активно сприяли укладенню фіктивних шлюбів іноземців з одеситками. За що і отримували чималі суми. Так, вартість такої "шлюбної угоди" коливалася від $2 тис. до $4 тис.

Як виявилося, послуга користувалась шаленою популярністю. Адже фіктивні шлюби надавали іноземцям можливість отримати посвідку на тимчасове проживання в Україні, безперешкодно перетинати державний кордон та легально перебувати на території країни.

Нині канал нелегального перетину правоохоронці прикрили. Наразі зловмисникам повідомлено про підозру.

Нагадаємо, голова ради резервістів Сухопутних військ назвав селище на Одещині, про яке мріє Росія. Росію цікавить не лише окупація Одеси та Миколаєва, але й одне із селищ Одеської області.

Йдеться про селище Затока в Одеській області. Взяття цієї території розширить можливості контролю для РФ. Також голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ пояснював, що Придністров’я є гарним плацдармом для Росії, щоб захопити Молдову. Тим паче Молдова перекрила шлях поставки техніки для російської армії через Придністров’я. Тому Затока є вигідною ціллю для РФ.